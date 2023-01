“Economía colombiana tocó fondo, pero se está acelerando”: Alberto Carrasquilla

El ministro de Hacienda pidió darle tiempo a la ley de financiamiento, habló sobre reforma pensional y cómo serán las negociaciones para subir el salario mínimo.

¿Qué se siente ser el ministro al que todos le piden plata?

La mayoría de las veces, cuando no podemos hacer las cosas, un poco de tristeza realmente. Nos gustaría hacer mucho más, los programas en un 99,99% son programas atractivos e importantes y, desgraciadamente, en muchos casos no hay la plata, entonces uno se siente mal.

¿Cómo hace uno para compaginar, en un país con tantas necesidades, un presupuesto limitado?

Lo mismo que en los hogares colombianos. Si no podemos comprar los 10 libros, tenemos que ver cuáles son los 3 o 4 más importantes. No podemos comprar esos zapatos de marca, tenemos que ver unos que sirvan a su propósito, pero que no impliquen tanta plata. Ese es el día a día.

¿Cuál es la prioridad del presupuesto?

Lo reflejan las cifras… es la educación; la parte más alta del presupuesto, tanto en funcionamiento como inversión, es en educación: 43 billones de pesos. Es la prioridad número uno.

¿Por qué el gasto de funcionamiento es tan alto frente a la inversión?

“Vamos a recaudar en impuestos un estimado de 158 billones, que se tienen que gastar en tres cosas de manera absolutamente irrevocable: las pensiones de los colombianos, que nos van a contar 43 billones, el sistema general de participaciones, que son las transferencias que por Constitución se dispone que el Gobierno Nacional traslade a los municipios, distritos y departamentos, eso nos vale otros 43 billones. Y finalmente tenemos todo el pago de intereses de nuestra deuda, eso nos cuesta otros 30 billones. Pesos más, pesos menos, de los 158 billones, en esos tres rubros ya se fueron casi 120.

¿En dónde apretaron más?

Son varios los rubros, siempre tratamos de priorizar el gasto de inversión.

¿Se pueden comprar aviones de combate?

No tenemos ninguna otra opción. Aviones de la gama alta que tiene la Fuerza Aérea son muy viejos, toca ir a los anticuarios para comprar las piezas, entonces es necesario reemplazarlos. Hay un programa y existe la necesidad absoluta de hacerlo. Si bien no va a ser posible en el año 2020 empezar ese programa, es un programa de 1.000 millones de dólares que iremos viendo cómo hacer.

¿Se tiene presupuestado vender activos del Estado?

Para financiar el presupuesto teníamos los 158 billones de impuestos y los 25 billones de recursos de capital. Dentro de estos, no hemos tomado la decisión, pero ciertamente dentro de la gama de posibilidades está la enajenación de activos.

El Estado tiene participación en unas 105 empresas, muy desordenada la tenencia de esos activos. Estamos examinando la manera de usarlos mejor.



Banco de la República bajó el pronóstico de crecimiento

Esta economía está rebotando: los indicadores de inversión, los indicadores de importación de maquinaria y equipo, los indicadores de expectativa de los comerciantes sugieren que la economía está rebotando más rápido de lo que la gente cree. Tocó fondo, pero se está acelerando.

Desempleo en Colombia

Es la preocupación número uno, tenemos un mercado laboral con una confluencia de factores difícil de desenmarañar. De tal manera que una respuesta sencilla no es posible: tenemos factores por el lado de la oferta, el hecho de que muchísima inmigración venezolana ha entrado y ellos tienen una participación en el mercado más alta.

¿Qué hacer con los jóvenes?

La cifra más alta de desempleo está entre los menores de 25 años, llevamos muchos años en eso, lo que refleja inadecuaciones entre la educación y necesidades de la economía, refleja problemas asociados con el posible costo que tiene contratar a una persona joven frente a una persona con más experiencia. Hay unas distorsiones que se tienen que ir corrigiendo.

Reforma pensional

Estamos trabajando desde hace bastantes meses en tratar de tener una propuesta que tenga varias características: que sea ampliamente discutida en el país, por eso se han creado unas mesas de trabajo, se tiene una página web para la participación ciudadana. No se va a cambiar la edad. En el mes de octubre, noviembre, tendremos ese proyecto.