EE. UU. respaldará a Colombia si Maduro lanza un ataque, advierte asesor de Trump

Mauricio Claver-Carone recalcó que es real la alianza entre el régimen venezolano y terroristas colombianos. “Es una amenaza para la región entera”, dijo.

El asesor de la Casa Blanca, de visita en Bogotá, habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. Entre los temas que trataron están la movilización de misiles a la frontera, el rearme de Iván Márquez y otros disidentes de las FARC, y los contactos de Washington con hombres cercanos a Nicolás Maduro. Aquí la entrevista:

Publicidad

¿Qué lo trae por Bogotá, por Colombia?

Colombia es el país que más he visitado, realmente, desde mi puesto en la Casa Blanca. Es una prioridad para Estados Unidos en temas hemisféricos, es uno de nuestros aliados más importantes en la región. Obviamente, las noticias de las últimas semanas, las amenazas de Nicolás Maduro, los anuncios de los grupos terroristas de las FARC…

¿Cómo recibió Estados Unidos el rearme de Iván Márquez, Santrich, el Paisa, Romaña y compañía?

Desafortunadamente, los terroristas a veces, siempre, actúan como terroristas y regresan al terrorismo. Creo que Nicolás Maduro en Venezuela y la existencia en Venezuela de esta dictadura, de esta tiranía, francamente también le ha dado fuerza a estos grupos narcotraficantes y terroristas para poder tener una base de operaciones y cierta impunidad. Eso es lo que está buscando.

Publicidad

¿Qué relación ve Estados Unidos entre el régimen de Maduro y el ELN, las disidencias de las FARC y narcotraficantes puros que operan en la zona de frontera? ¿Qué tan grave es esa amenaza?

Dos realidades que se los digo muy claro: la alianza entre Nicolás Maduro en Venezuela y los grupos terroristas y narcotraficantes es un hecho, es una realidad que estamos viviendo. Y, segundo, Nicolás Maduro en Venezuela hizo alianza con estos narcotraficantes y estos terroristas, y eso no solo significa una amenaza para Colombia, significa una amenaza para la región entera, lo cual, obviamente, también afecta a los Estados Unidos.

Publicidad

¿El anuncio de esta nueva disidencia generará una nueva estrategia por parte de Estados Unidos respecto a la ayuda que le presta a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo?

Absolutamente. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos, no solamente en lo que hemos estado haciendo, en la lucha contra narcóticos y la lucha contra terroristas, sino también recalcar la importancia de terminar con la usurpación de la democracia de Venezuela por parte de Nicolás Maduro. El tema existencial, para estos grupos, es Nicolás Maduro. Y también, actualmente, pone en una situación interesante a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Las está o comprometiendo a defender y proteger a narcotraficantes y terroristas, o quiere suplantar a las Fuerzas Armadas de Venezuela por estos grupos narcotraficantes y terroristas. Es un tema existencial que tiene que pensar, muy claramente, el liderazgo de las Fuerzas Armadas.

¿Ese “redoblar esfuerzos” qué implica? ¿Esfuerzos de qué tipo?

De todo tipo. Yo siempre he dicho que las herramientas, la caja de herramientas de Estados Unidos es vasta, y estamos dispuestos a usar todas esas herramientas. Siempre, en el tema de Venezuela, el presidente Trump ha sido muy claro sobre que todas las opciones están sobre la mesa. Hace unas semanas, cuando hicimos un bloqueo completo sobre el gobierno de Venezuela, sobre el régimen de Maduro en particular, no se lo esperaban. Fue una sorpresa. Nosotros vamos a seguir sorprendiéndolos. También tenemos los encausamientos. Tareck El Aissami es un caso. Todo el mundo en el liderazgo, y alrededor de Nicolás Maduro, puede ver a Tareck El Aissami y tener que hacerse unas preguntas fundamentales: ¿cuál va a ser su futuro? ¿quieren que sea el futuro de ellos? Tareck El Aissami se despierta todas las mañanas y tiene que pensar que tiene tres opciones: o lo va a matar un narcotraficante o un terrorista que tenga miedo de que va a hablar mucho; o lo va a matar un contrincante desde el mismo régimen de Maduro, sea Diosdado Cabello o sea quien sea; o lo va a recoger la DEA un día y va a terminar el resto de sus días en una cárcel. Esa es su realidad. Y, adicionalmente, todos alrededor de Maduro van a tener que pensar si ellos quieren estar en esa misma situación.

Publicidad

¿Incluyendo a Maduro?

El tiempo se les está acabando. Ellos tienen la oportunidad y les recalcamos la oportunidad. El representante especial para Venezuela de Estados Unidos hizo nuevamente una oferta la semana pasada: estamos dispuestos a ayudar una salida a esta crisis para Nicolás Maduro y para su familia, con garantías, sin consecuencias, pero ese tiempo está limitado.

Publicidad

Recientemente hubo un cruce de versiones, entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, sobre eventuales contactos con Diosdado Cabello. Incluso, algunas versiones lo nombraban a usted. ¿Usted se vio con Diosdado Cabello?

Creo que todo el mundo alrededor de Nicolás Maduro está buscando una salida. Y yo, si fuese Nicolás Maduro, lo he dicho anteriormente y lo repito, no dormiría tranquilo. Yo creo que hay muy pocas personas alrededor de Nicolás Maduro que le son leales.

¿Incluyendo a Diosdado Cabello?

Creo que todo el mundo, en el círculo de Nicolás Maduro, sabe que el futuro de Venezuela es imposible, que la situación es insostenible.

Publicidad

¿Pero sí hubo contactos con Cabello? ¿Usted se vio con él?

Creo que todo el mundo alrededor del régimen de Nicolás Maduro… ustedes se sorprenderían de las personas con las que ha habido ciertos contactos. Todo el mundo está buscando una salida porque todo el mundo sabe que no solamente Nicolás Maduro es un incompetente, sino que él, manteniendo y recibiendo algún tipo de poder, es insostenible.

Publicidad

Cuando han tenido esos contactos, ¿qué dicen esas personas cercanas a Maduro?

Todo el mundo, nuevamente, buscando una salida de Nicolás Maduro. Es que es una realidad.

¿Pero lo plantean así?

Todo el mundo alrededor de Nicolás Maduro está buscando una salida de Nicolás Maduro porque sabe que el país no puede salir adelante, sabe que el país está hundido, que han llevado a uno de los países más ricos del mundo a una pobreza absurda, a una miseria absurda que ningún venezolano debe estar viviendo, a la crisis migratoria más grande en la historia del hemisferio occidental, a una amenaza a la seguridad nacional de Colombia, de la región.

Publicidad

Maduró dijo que va a desplegar misiles en la frontera con Colombia. ¿Cómo interpreta Estados Unidos esa amenaza y qué paso va a seguir el gobierno Trump?

Los dictadores siempre, hacia su final, buscan distracciones y buscan generar conflictos. Vemos Argentina, en los años 80. La diferencia aquí es que Nicolás Maduro, propiamente, sabe que las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen la capacidad para ser una amenaza real. En ese sentido, lo que es una amenaza para las Fuerzas Armadas de Venezuela son las alianzas que está creando Nicolás Maduro con los grupos narcotraficantes, con los grupos terroristas.

Publicidad

¿Ustedes ven factible que Maduro cometa la locura de lanzar un misil contra Colombia o de meterse a este país? ¿Ven viable que busque algún tipo de agresión para escalar un eventual conflicto?

No creo que haya un general real en Venezuela que no sepa y que no entienda que empezar o comenzar un conflicto, sea con Colombia o cualquier otro país en la región, sería, francamente, un tema existencial para ellos y que no terminaría bien.

¿Lo que es con Colombia es con el gobierno de Estados Unidos? Si Maduro se llega a meter con Colombia, ¿se meten con Estados Unidos?

Estados Unidos seguirá completamente respaldando al gobierno democrático de Colombia en su lucha contra los narcoterroristas y contra regímenes que apoyan a los narcoterroristas, como Nicolás Maduro. Eso sin duda.

Publicidad

Volviendo al tema de la banda de Iván Márquez, ¿esta disidencia no afecta el acuerdo de paz?

Estos grupos terroristas siempre han sido terroristas. Se disfrazaron un poco de pacíficos, por un rato, pero nuevamente... lo que estamos viendo hoy en día, con estos grupos retomando las armas, es que siempre ha habido problemas complejos que tuvo el acuerdo.

Publicidad

Genera cierta preocupación pensar que para ustedes todos los de las FARC, incluyendo a los desmovilizados que han respetado el acuerdo, son terroristas o narcotraficantes que siempre se han disfrazado. Para usted, ¿todos ellos son iguales?

Aquellos que verdaderamente quieren la paz y la democracia, lo demostrarán. El tiempo lo dirá. Lo que yo he dicho es que básicamente aquellos que siempre fueron terroristas, el tiempo ha dicho claramente que siempre son y seguirán siendo terroristas. Ojalá que aquellos que hayan rechazado eso sigan por esas vías. Tienen una oportunidad. Para aquellos que verdaderamente quieren tener un compromiso con la paz y la democracia, ahora es el momento de demostrar ese compromiso y de verificarlo. A aquellos que lo muestren y lo verifiquen, seríamos los primeros en felicitarlos.

¿Estados Unidos va a pedir en extradición a Iván Márquez?

Los Estados Unidos, a personas encausadas como Iván Márquez, absolutamente. Quisiéramos que, cualquier persona encausada en Estados Unidos, confronte la justicia en Estados Unidos.

Publicidad

¿Significa que lo van a pedir?

Yo creo que sería un paso muy importante.