EE. UU. seguirá de cerca diálogos entre gobierno Petro y ELN: “Todos queremos paz”

En entrevista con Noticias Caracol, Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, expresó la disposición de su país para apoyar el plan de paz de la administración de Gustavo Petro y la implementación de los acuerdos con las FARC. Además, dijo que seguirá de cerca el proceso que se inicia con el ELN en Venezuela.



“Todos queremos paz. Durante mucho tiempo hemos sido aliados de Colombia en la búsqueda de la paz y la implementación de los acuerdos de 2016. Tuvimos una conversación muy buena con el presidente y también tuve la oportunidad de ver a la vicepresidenta y al canciller para hablar sobre la agenda que se está adelantando y su plan de paz. Entendemos que hay conversaciones que pronto estarán en marcha o tienen una parte en marcha y nos gustaría ser un soporte en lo que se pueda”, afirmó Victoria Nuland.

Asimismo, la funcionaria indicó que “hemos estado interesados en una aproximación integral a la paz aquí y mucho de lo que el presidente está hablando es congruente con eso”.

Sobre la implementación de los acuerdos de paz, Nuland destacó que “el presidente es muy claro sobre lo que quiere hacer y sobre lo que quiere iniciar”, y por eso “tenemos que ver cómo funciona, pero obviamente estamos muy interesados en seguirlo muy de cerca y ver qué pasa y ver también si el otro lado está interesado en tomar la mano que el presidente está tendiendo; así que vamos a seguir paso por paso, pero mi percepción es que lo que el gobierno quiere hacer está bien y lo seguiremos para ver cómo podemos ayudar”.

Diálogos con el ELN

Eso no ha iniciado aun, así que no sabemos cómo va a reaccionar el ELN, no sabemos cuál va a ser la forma, el propósito, del lado del gobierno y del lado del ELN y si serán capaces de encontrar un camino común, así que nosotros en esta etapa estaremos observando con interés y le he pedido al gobierno que nos mantenga informados y veremos cómo avanza.

Relaciones con Venezuela

Nosotros no reconocemos el gobierno de Maduro, pero es un derecho soberano de cada gobierno decidir con quien tener relaciones, así que es obvio que la decisión de la nueva administración ha sido la normalización con Venezuela. Nosotros tuvimos una muy buena conversación sobre dos puntos del acercamiento que la administración Petro está teniendo: primero, la absoluta importancia para todos de la seguridad fronteriza y que la frontera deje de ser un escenario para algunas de las cosas malas que están ocurriendo; y también hablamos del esfuerzo en el que nosotros también estamos involucrados que es tratar de llevar al gobierno de Maduro y a la plataforma unificada de la oposición a un diálogo en ciudad de México y diseñar unas condiciones libres y justas para las próximas elecciones en Venezuela, en el 2024.



Tanto Colombia como Estados Unidos han tenido un gran interés en asegurar que estas elecciones vayan en una mejor senda que las del pasado y que la oposición pueda competir en un campo igual, así que yo creo que hay un trabajo que podemos hacer juntos ya que Petro tiene la posibilidad de conversar con el régimen de Maduro en un momento en que es difícil para nosotros, así que puede haber alguna sinergia ahí.

Fumigaciones aéreas con glifosato

Hemos estado involucrados en fumigaciones aéreas durante muchos años, o sea que no es un problema particular. Pienso que lo más importante es que este proceso avance, pues hay alternativas de sustento para la gente. Pienso que estamos preparados para ser socios en eso y ser socios a través de todo el camino, pero también queremos ver como el presidente implementa su nuevo enfoque.