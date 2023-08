Efraín Cepeda critica a Minhacienda por ejecución presupuestal: "Es vergonzoso con los colombianos"

Efraín Cepeda, presidente de la comisión tercera del Senado, citó a debate de control político a cuatro ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, ante la ola de cuestionamientos por la ejecución del presupuesto. Los llamados fueron el de Hacienda, Ricardo Bonilla; la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el de Transporte, William Camargo, y la de Deporte, Astrid Rodríguez,



Según varios senadores, la ejecución presupuestal es muy baja (37.47%), teniendo en cuenta que ya ha pasado gran parte de la vigencia del 2023. Aseguraron que hay carteras con ejecución del 20%, otras del 15% y otras del 10%.

“Otras carteras que no llegaban ni siquiera al 10%. Son guarismos, señor ministro, absolutamente vergonzosos, vergonzosos con los colombianos. A las carteras que no ejecuten, vergüenza debería darles con los colombianos y, esta comisión, estoy seguro de que no le temblará la mano para decirles: ‘Si usted no es capaz de ejecutar, vamos a hacer traslados presupuestales’. Como ya hicimos uno, senador Juan Diego Echavarría”, señaló Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador y presidente de la comisión tercera del Senado.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, negó tales afirmaciones: “Por supuesto. En un escenario de desaceleración económica, estimados senadores, no pueden esperar que la economía del 2023 crezca al 5%. Es un escenario de desaceleración, es efectivo. Crecer al 1.8%, al 2%, es una muy buena respuesta de la economía colombiana dada la coyuntura”.



La respuesta de Ricardo Bonilla no coincide con lo que dijo en las últimas horas el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues enfatizó en que al presidente de la República, Gustavo Petro, le preocupa la baja ejecución presupuestal de algunas carteras.

De otro lado, se conoció la agenda del Congreso para los próximos meses antes de las elecciones regionales.

“A pesar de que tenemos en 90 días las elecciones regionales, vamos a trabajar martes y miércoles en plenarias. Tres de la tarde el martes, para darle campo en la mañana a las comisiones, y temprano los miércoles, para aprovechar en el día lo que más se pueda en nuestra sala general o plenaria, porque no podemos aflojar el trabajo, nos esperan los estudios de muchas y variadas reformas”, informó Iván Name, presidente del Senado.