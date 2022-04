Egan Bernal contestó a quienes lo ubican en extremos políticos y agitó las redes: "Si supieran..."

Este viernes, 29 de abril de 2022, Egan Bernal agitó las redes sociales con un trino en el que les respondió a quienes lo ubican políticamente en la izquierda o derecha.

"En un tweet que escribo, me dicen que soy de izquierda; en el otro, que soy de derecha. Si supieran que no me gustan los extremos... Y claramente en este me dirán que soy un tibio", escribió.

Por lo tanto, concluyó que "eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos".

Este nuevo trino de Egan Bernal tiene lugar luego de que el 27 de abril publicara uno en el que señaló que "alguien que divida no merece ser presidente".

Asimismo, indicó que "el regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno", por lo que considera que "la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años".

