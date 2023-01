Ejército venezolano vs. Ejército colombiano: ¿cuál es realmente más poderoso?

Cifras en mano, el profesor Rubén Sánchez explica cómo están las fuerzas, a propósito de la orden de Maduro de movilizar tropas y misiles a la frontera.

Sánchez, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, pasó al tablero de Noticias Caracol para hablar con Juan Diego Alvira. Aquí apartes de la entrevista:

¿Qué implica la movilización de tropas y armamento a la frontera?

Esta lectura hay que hacerla en tres bandas. El mensaje es para Colombia, pero causado por Estados Unidos, porque el presidente Trump ha dicho que todas las posibilidades respecto a Venezuela están sobre la mesa, inclusive una invasión.

Como Estados Unidos y Colombia son socios estratégicos, Maduro considera que esa invasión se haría desde Colombia. Por lo tanto, el anuncio es a los colombianos: ‘por favor no se entrometan en esto porque les puede ir muy mal’.

¿Cuántos hombres y qué poder militar tiene Venezuela?

El Ejército venezolano es prácticamente la mitad del Ejército colombiano. El Ejército colombiano, para dar una cifra, es el segundo en números en América del Sur, después del de Brasil. El de Colombia tiene 445.000 hombres, más 185.000 en reservas, para un total de 630.000. El de Venezuela cuenta con 115.000 miembros, con 438.000 reservas, para un total de 553.000. En estas cifras que nos dieron están contabilizadas las milicias y la Guardia Nacional. Por lo tanto, este número está un poco inflado en el caso venezolano.

Otro detalle importante es la composición del Ejército venezolano. Da la casualidad de que Venezuela tiene más de dos mil generales. Es una cosa totalmente absurda, tiene más generales que la OTAN junta. Lo que pasa con estos generales es que están administrando empresas, están en la administración pública, no son generales activos que estén en situación de mandar a nadie. Ese Ejército no es muy operativo que digamos o no tan operativo como el nuestro.

¿Qué pasa con los misiles de Venezuela?

Son armamentos muy sofisticados, tremendamente sofisticados, misiles antiaéreos. Además, Venezuela cuenta con aviones de caza muy modernos. Ellos tienen 24 cazas sukhoi. Los sukhoi son muy modernos. Nosotros, en cambio, tenemos unos 24k-fir que son reacomodados, que tienen ya muchos años.

Además, ellos tienen 92 tanques y nosotros no tenemos tanques, tenemos vehículos blindados. Ellos también tienen misiles, nosotros no. Nosotros tenemos muchos más helicópteros que ellos. Algo interesante: nuestro Marina, que antes era más débil que la venezolana, hoy es más fuerte.

¿Estamos en desventaja?

Una cosa son los datos en el papel y otra cosa es la acción en el terreno. En el papel, el Ejército venezolano es impresionante; en la práctica, nosotros llevamos una ventaja. Tenemos un Ejército que ha estado combatiendo durante cincuenta años, que está en el terreno permanentemente, que tiene generales que actúan a diario en el campo bélico. Nuestras Fuerzas Militares están permanentemente activas, el Ejército venezolano no.

