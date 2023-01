El 2019 será un año de elecciones regionales: así se preparan los diferentes partidos

Ya suenan algunos nombres como candidatos en las principales ciudades. Bogotá y Cartagena son de especial interés para los movimientos.

En plazas fundamentales, como Bogotá, el partidor ya tiene aspirantes que se desprenden de los principales movimientos políticos.

El fajardismo apoyaría a Antonio Navarro o Claudia López, la carta del Centro Democrático que más suena es el exrepresentante Samuel Hoyos, mientras que el candidato del petrismo sería Hollman Morris.

El ex secretario de Gobierno Miguel Uribe también figura entre los candidatos.

La ciudad de Cartagena es la que mayor atención despierta. En la última década ha tenido cerca de diez alcaldes y entre los precandidatos que hoy suenan están el exrepresentante William García, y la exalcaldesa encargada Yolanda Wong.

También se destaca Barranquilla, donde la disputa se puede concentrar entre la casa Char y el candidato de Gustavo Petro, quien en las elecciones presidenciales ganó en la capital del Atlántico.

Jaime Pumarejo sería el candidato de los Char, mientras que Petro aún no tiene ficha.

En Medellín, el alfil del uribismo sería el exsenador Alfredo Ramos. Fajardo aún no define, tendría una candidata que sería Beatriz Rave, aunque también suena su primo Juan David Valderrama.

La Sultana del Valle también tiene sus alfiles al día. Nombres como el de Alejandro Eder, y el excongresista Roberto Ortiz son los que suenan con mayor fuerza.