El 66% de los consultados en encuesta Invamer no ha percibido el cambio prometido por Petro

Gustavo Petro está a punto de cumplir 10 meses como presidente de Colombia y en la más reciente encuesta Invamer se consultó a los ciudadanos cuál es la percepción que tienen de su gobierno y, entre otras, el desarrollo de las promesas que realizó en campaña.



Una de las preguntas realizadas en la encuesta Invamer, en la que fueron consultadas 1.200 personas, fue: en los casi 10 meses de Gobierno, ¿ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro?

Según la medición, los resultados fueron: sí lo ha percibido, el 32,2%; no lo ha percibido, el 66%. NS/ NR: 1,8%.

Publicidad

En la misma línea, la encuesta Invamer preguntó: ¿considera usted que el cambio ha sido para mejorar o para empeorar? El 20,8% respondió que para mejorar; el 78,2%, para empeorar.

Es de recordar que una de las banderas de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro fue que su gobierno sería “el del cambio”. Por ello, destacó Martín Orozco, director de Invamer: “hicimos la pregunta tal cual porque es el gobierno del cambio, entonces en ese sentido queríamos saber si la gente ha percibido el cambio y si ese cambio ha sido para mejorar o para empeorar”.



La encuesta Invamer, que se realizó entre el 26 y 29 de mayo de 2023, también consultó qué tan de acuerdo están los ciudadanos con los mensajes del jefe de Estado a través de la red social Twitter.

Publicidad

A la pregunta ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique por Twitter?, el 54,9% manifestó estar en desacuerdo y 38,4% señaló estar de acuerdo.

Se trata de la primera vez en la que la encuesta Invamer consulta a los colombianos sobre la interacción del presidente Gustavo Petro en redes sociales. Un 6,7% de los encuestados prefirió no opinar al respecto: no sabe, no responde.

Publicidad

Otra de las preguntas que se les realizó fue: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Ante esta, el 33,8% de las personas respondió que aprobaba la forma como se está desempeñando el mandatario de los colombianos, mientras que el 59,4% contestó que la desaprobaba.

Respecto a la pregunta ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?, el 70,7% de las personas respondió que van por mal camino y el 23,6% contestó lo contrario.