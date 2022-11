El ‘agarrón’ en la Cámara de Representantes por los impuestos saludables

En plena discusión sobre la reforma tributaria en la Cámara de Representantes este martes, cuando se abordaba el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, el representante Jorge Ocampo, del Pacto Histórico, sacó de su carpeta un papel y mencionó congresistas que financiaron sus campañas con dineros de ingenios azucareros y de empresas productoras de bebidas azucaradas como las gaseosas.

"El doctor Cristian Garcés, Riopaila Castilla le dio 46 millones; a Uscátegui, Postobón le dio 45 millones…", empezó Ocampo.

Del Centro Democrático pasó a Cambio Radical: "La suma les da 954 millones (…) a la doctora Carolina Arbeláez, Postobón…61 millones", continuó el representante.

Y aunque Ocampo estaba dispuesto a revelar más información, el tiempo se le acabó y la mesa directiva tuvo que poner orden.

De inmediato, los aludidos respondieron defendiendo la transparencia en su financiación. "Nosotros no le debemos esta curul al narcotráfico, ni al populismo, ni a la demagogia ni a la mentira. Así que mirándolo a los ojos le digo: diga la verdad o nos vemos en la Corte Suprema de Justicia", le contestó José Jaime Uscátegui, representante del Centro Democrático.

"Uno no puede venir aquí a no saber qué es lo que está votando, porque yo le aseguro, representante Ocampo, que usted no leyó los impedimentos que presentamos”, señaló por suparte Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical.

Algunos representantes se retiraron del recinto ante la falta de garantías para continuar la discusión, lo que llevó a levantar la plenaria a las 10:40 p.m. y aunque se aprobaron los impuestos saludables, la discusión no pudo desarrollarse más.