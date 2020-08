"El Centro Democrático tiene que respetar la justicia”: Cepeda rechaza propuesta de unificar cortes

Iván Cepeda pasó de investigado a víctima en el proceso por presunta manipulación de testigos que hoy tiene al expresidente Álvaro Uribe bajo medida de aseguramiento. Estas son sus impresiones sobre la medida de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué opina de la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe?

Con toda la tranquilidad estoy listo a lo que se requiera, lo hemos estado durante todos estos años. Hay que recordar que este proceso lleva ya 8 años ante la justicia, que fue un proceso que inició el senador Álvaro Uribe y al cual ha llevado 22 testigos que, nosotros sostenemos, son falsos. La Corte Suprema de Justicia ha escuchado los argumentos de las partes, ha estudiado las pruebas y ha asumido una decisión que yo considero una decisión justa, la de una medida de aseguramiento y yo espero que muy pronto estemos en un escenario de llamamiento a juicio para que se pueda, ante el país, ante la opinión pública, con toda la rigurosidad, examinar esas pruebas y también esa responsabilidad presunta que tiene el senador Uribe.

¿Considera que la medida de aseguramiento a Álvaro Uribe era necesaria?

El delito por el que se investiga al senador Uribe es un delito muy grave. Se ha querido decir que es un delito menor, de ninguna manera. O mejor, es un conjunto de delitos.

En primer lugar, sobornar en forma sucesiva, como lo decía, posiblemente, a varios testigos y después utilizar a esos testigos para intentar engañar a la justicia, y repito, como un comportamiento repetitivo, si es que se demuestra eso en el escenario judicial.

Ese delito, tan grave, amerita y requiere – así está previsto en las leyes colombianas- que haya una medida de aseguramiento. Así que no es un capricho, no es una decisión fortuita la que ha tomado la Corte Suprema de Justicia en esta materia.

Defensores de Uribe cuestionan que al expresidente le hayan dado esta medida, pero a ‘Jesús Santrich’ no. ¿Cree que hay un tratamiento desigual?

Yo lo que considero es que hay dos instancias distintas que han tomado esa decisión. La que ha tomado la decisión ayer es la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La otra decisión, no lo tengo muy claro, pero no es esa sala la que la ha tomado.

Creo yo que no está bien, no es conducente hacer una equiparación entre ambas circunstancias. Por supuesto que yo lo he dicho y lo reitero, he rechazado la evasión de la justicia del señor ‘Santrich’. En su momento señalé que consideraba que se estaba haciendo un ataque contra el proceso de paz, a través del mecanismo de extradición, pero de ninguna manera, como se ha intentado acusarme en la opinión, yo he promovido la evasión del señor Santrich.

Ante la decisión en el caso Uribe, el Centro Democrático ha lanzado una propuesta de unificar las cortes. ¿Qué opina?

Eso es supremamente antidemocrático. Entonces, cuando a alguien no le gusta la decisión de un juez, propone eliminar el tribunal. Eso no es una conducta propia del Estado de Derecho.

El Centro Democrático tiene que respetar la justicia, como también lo debe hacer el señor presidente. Yo creo que el jefe de Estado no puede estar saliendo a la televisión y a los medios a decirle a la corte cuáles son sus simpatías, cómo debe actuar, qué decisiones debe tomar. Debe comportarse como un garante de la independencia de los poderes públicos en Colombia