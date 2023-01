El contraste entre las posiciones de Uribe y Duque sobre la consulta anticorrupción

Mientras que el senador primero la apoyó y luego la atacó abiertamente, el presidente llamó a los colombianos a votar por el sí.

El jefe del Centro Democrático, partido de gobierno, atacó con sus trinos la consulta y a sus impulsores.



Se robaron el plebiscito y sus promotores siguen tan campantes posando de líderes anti corrupción — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 26, 2018

La sra López me acusa de fundador del paramilitarismo, de utilizar paramilitares para asesinar a mis opositores, y para convalidar su infamia obliga a gastar 300 mil millones de los recursos públicos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 26, 2018

El dr Petro me acusa de delitos de lesa humanidad, clama para que me lleven a la cárcel y para eso hace gastar 300 mil millones — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 26, 2018