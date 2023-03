¿El Estado sí tiene el control en el Bajo Cauca antioqueño? Responde el ministro del Interior

En medio de la crítica situación que se vive en la zona del Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia por las protestas de mineros , el ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó las acciones del gobierno del presidente Gustavo Petro para retomar el control y la tranquilidad de estas comunidades.

Como han explicado los alcaldes de la zona, la situación es crítica, el comercio tiene miedo de abrir. En Remedios más de seis mil niños no han recibido el PAE y no están estudiando.

La situación es difícil, no es una situación normal. Empezó con una expresión pacífica y tranquila de pequeños mineros que quieren que haya reglas de juego claras en su región para poder trabajar en una minería que respete el medio ambiente y una minería legal.

A eso fuimos, enviamos cinco viceministros y comenzamos a trabajar en un diseño del plan del distrito minero y productivo, agrominero, con todas las alternativas. Y luego nos vimos en la mitad de unos bloqueos que los propios mineros que estaban en la mesa rechazaron junto con el Gobierno nacional y departamental.

Y había otros actores diferentes que generaron violencia, y por ello la orden del presidente fue recuperar la tranquilidad, la seguridad, desbloquear las vías. Estos bloqueos generaron una delicada situación humanitaria de desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

Por eso nuestra primera tarea, una vez nos levantamos de la mesa, para poder concentrar la acción del Estado en buscar la manera de entrar con atención humanitaria, para evitar el hambre y cierre de servicios hospitalarios.

Creo que ha sido una operación difícil, pero ha sido una operación que ya ha producido sus efectos. Me reportan que ahora no hay bloqueos, tengo que verificar con el director de la Policía Nacional, el general Sanabria, para revisar muy bien la situación, porque vamos a dar el paso inmediato.

Si hoy tenemos ya la tranquilidad asegurada…como lo decía el alcalde de Segovia, este no es un tema de simplemente recuperar con la Policía o el Ejército el territorio sino llegar con una propuesta social de fondo, que resuelva los problemas de los pequeños mineros, que caminemos hacia la formalización.

Y que todo el mundo tenga reglas claras y apoyo del Estado para poder producir en condiciones dignas. El presidente ha dado la orden de que inmediatamente se restablezca el diálogo con las comunidades, con los líderes, y vamos a trazar la ruta de trabajo y presencia masiva del Estado en estos municipios.

Dice uno de los alcaldes de la zona que no se puede revolver todo y hay que ver cada municipio como un paquete diferencial

De acuerdo con él. Hay que tener políticas públicas con contenido diferencial, no solo en el territorio sino en el tema social. Hay muchas posibilidades de emprendimiento, de trabajo campesino y agropecuario. Podemos hacer muchas cosas en esa región.

El alcalde de Remedios dibujó un panorama crítico. La gente casi ni se atreve a salir, hay miedo.

Le reitero, nos hemos dedicado con el general Sanabria y los comandantes de fuerzas a recuperar la tranquilidad del territorio. Más que el miedo lo que queríamos era derrotar el hambre y el desabastecimiento.

Estos municipios requerían una presencia importante del Gobierno y lo hemos hecho y ahora se trata de superar ese miedo y de lograr un desarrollo social, un desarrollo integrado de la economía para que haya vida digna.

¿Cómo va el tema de las caravanas humanitarias? Una bandeja de huevos en Segovia ya está en 35 mil pesos

No es una simpleza, esto es producto del desabastecimiento en la medida en que no hay oferta de productos y sí mucha demanda de los pobladores; obviamente, se incrementan los precios. Pocos huevos, huevos caros.

Las caravanas han fluido desde que comenzamos esta operación de recuperar la tranquilidad en los territorios. Esperamos que todos estos elementos estén normalizados esta semana y recuperemos esta semana las vías del diálogo con la comunidad.

El gobernador de Antioquia ha denunciado el pago de entre 80 mil a 300 mil pesos a las personas que han atacado carros, estaciones de policía, retenes, ambulancia

Eso está en manos de la justicia, toda nuestra Policía está actuando para combatir esas acciones delincuenciales.

¿Cuántos días hay que esperar más para que el Estado tome el control?

Básicamente lo hemos hecho, hoy se presenta tranquilidad en el territorio, pero necesitamos que sea sostenible, pero eso solo se desarrolla con proyectos mineros y productivos que tenemos que desarrollar con la propia comunidad. Comenzaremos reuniones con las comunidades de forma inmediata.