El general en su laberinto: los cuestionamientos que pesan sobre Nicacio Martínez

No solo son medios como The New York Times, la agencia AP y El País de España, también lo hacen senadores de EE. UU. ¿Conseguirá su ascenso a general full?

En el Senado de la República se debates este miércoles los ascensos de los miembros de la fuerza pública, entre los que figura el nombre del actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez.



En total son trece ascensos que votará la plenaria del Senado: doce se votarían en bloque positivamente, pero el del general Martínez sería sometido a una discusión individual tras cuestionamientos de la oposición y medios internacionales.



Uno de los señalamientos más fuertes fue publicado en las últimas horas por el diario El País de España que, a través de un artículo titulado ‘El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles’, asegura que en 2005, cuando Martínez era jefe de estado mayor de la décima brigada, firmó una orden de recompensa basada en resultados operacionales contra supuestos guerrilleros de las FARC en el Cesar.

Ante esta publicación, el comando del Ejército emitió un comunicado de prensa donde señala que, para la fecha, Nicacio Martínez era coronel y se desempeñaba como segundo al mando de la brigada, con responsabilidades administrativas, es decir, sin decisiones operacionales. El Ejército "lamentó" que el titular del país confunda a los lectores. Pero no es el único medio de comunicación que lo ha cuestionado. A mediados de mayo, en otro extenso artículo, el diario The New York Times reveló una directriz emitida por Martínez y en la que supuestamente habría una orden de aumentar los resultados operacionales, lo que para el diario podría llevar de nuevo a casos de falsos positivos. Sin explicación alguna, el lunes 20 de mayo el comando del Ejército retiró el formato que había sido entregado a los comandantes de división y brigada para determinar los objetivos operacionales durante 2019. Y a mediados de abril tres senadores de los Estados Unidos, entre ellos el demócrata Patrick Leahy, le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que expresaban su preocupación por el informe de Human Rights Watch que señala que el comandante del Ejército y ocho generales estarían vinculados con ejecuciones extrajudiciales. En una rueda de prensa el pasado 17 de mayo, el general Nicacio Martínez aseguró que no tiene investigaciones abiertas por los denominados falsos positivos y presentó un documento para demostrarlo.