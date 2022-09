El guayabo de Alex Flórez: reconoce que se equivocó y que senadores sí deben "ser ejemplo”

Alex Flórez, el senador por el Pacto Histórico que insultó a un grupo de policías en Cartagena, ofreció sus “más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y la ciudadanía por mi lamentable comportamiento”.

“De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir”, expresó luego de que afirmara en una entrevista con Blu Radio que no tenía de qué arrepentirse.

Publicidad

“No hay nada que justifique mi comportamiento y por eso reitero mi disculpa”, dijo.

De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir. pic.twitter.com/RfdGKerBvH — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 2, 2022

Horas antes, en diálogo con Néstor Morales, director de Mañanas Blu, Alex Flórez había asegurado: “No me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno”.

“A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”, subrayó en ese momento.