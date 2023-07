El historial de la defensa de Óscar Iván Zuluaga antes de estallar escándalo por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014. En septiembre de 2019, así se defendió de los señalamientos: “Yo jamás en la vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy, un ciudadano que cumple la ley”.

Aunque esta fue una de las defensas recientes, los señalamientos de la presunta financiación de Odebrecht a la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga son de casi 9 años. Antes de la segunda vuelta presidencial en 2014, el hombre fuerte del uribismo hizo una promesa.

“Confíen en mí, denme esta oportunidad, me comprometo por Dios, por mi mujer, por mis hijos, que son las cosas más sangradas que tengo, a cumplir todos mis compromisos y que nunca, nunca los decepcionaré”, dijo Zuluaga.

Cuando funcionarios de Odebrecht y el publicista Duda Mendoza hablaron a medios brasileños sobre la donación de 1.6 millones de dólares, Zuluaga fue a defenderse al Consejo Nacional Electoral en 2017.

“Mostrar cómo mi campaña, en un acto de una gran responsabilidad y rigurosidad en el manejo financiero-administrativo, canceló a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de la retención en la fuente y el IVA que generaron los contratos con las firmas brasileras 489 millones de pesos”, manifestó Zuluaga en mayo de 2017.

Meses después, en octubre de 2017, el Consejo Nacional Electoral anunció el archivo de la investigación en su contra y aseguró que no había suficiente material probatorio para comprobar el ingreso de los sobornos.

“En los próximos días, me notificaré formalmente de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, me pongo a disposición de mi partido para acompañar su labor política”, señaló el excandidato.

Las reacciones a la decisión en ese momento no se hicieron esperar, entre ellas estuvo la del expresidente Álvaro Uribe: “Toda buena noticia sobre Óscar Iván Zuluaga genera inmensa alegría”.

“Es el candidato que está en el corazón de los colombianos, ha sido víctima del régimen, de la persecución implacable y se merece ser presidente de Colombia”, manifestó María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.

En 2019, Zuluaga respondió al hoy presidente Gustavo Petro que lo señaló de recibir las millonarias coimas ante el Senado.

“Pero mi campaña no se detuvo solo en eso porque, como dice el refrán, la mujer del César no solo debe ser, sino que debe parecer, e iniciamos un proceso en Brasil, contratamos un equipo de abogados para que se conociera toda la verdad y se supiera exactamente qué había ocurrido”, aseguró en septiembre de 2019.

La defensa de Zuluaga se desmoronó en cuestión de minutos con los audios revelados por la revista Semana, donde aparentemente admite su conocimiento del ingreso de los aportes.

OIZ: “Le dije: 'Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre católico'. Y me dijo algo sabio, por eso quería que usted hablara con él, me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás’”.

Incluso, le dice a Daniel García Arizabaleta, quien entregó las grabaciones a la Fiscalía, que está dispuesto a asumir toda la responsabilidad para proteger a su hijo David Zuluaga, representante legal de la campaña, y al mismo Daniel y su familia.