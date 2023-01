El libre desarrollo de la personalidad no es el libre desarrollo de la drogadicción: Duque

El presidente contestó a quienes hablan de incertidumbre económica, se refirió al fracking en Colombia y defendió al general Nicacio Martínez.

¿Qué opina sobre polémico fallo de la Corte Constitucional que permite consumir bebidas alcohólicas y drogas en lugares públicos?

Iván Duque: Este es un país que ya no solamente es productor de estupefacientes, sino es consumidor. Son muchas las familias en este país que se sienten amenazadas porque en los parques, en los ambientes escolares, están los jíbaros ofreciendo, induciendo a los jóvenes al consumo de drogas. Y lo grave es que este es un reclamo generalizado en todo el país. Yo lo interpreté durante la campaña presidencial y siempre dije: nosotros tenemos que enfrentar este asunto.

Si alguien está fumando bazuco al lado de niños en un parque, ese solo hecho, a la luz del Código de Policía, da para que le confisquen el bazuco que está consumiendo.

Es muy importante que la propia Corte (Constitucional) le aclare al país cuáles el verdadero alcance de esa decisión porque nadie nos puede decir que el libre desarrollo de personalidad es el libre desarrollo de los jíbaros en las calles y mucho menos el libre desarrollo de la drogadicción.

El que quiera consumir marihuana que lo haga, que desarrolle su personalidad en su casa, en su espacio íntimo, pero no en detrimento de los espacios de los niños y las familias colombianas.

¿Hay desacuerdos con las cortes?

ID: “Esto no es un enfrentamiento porque es que la corte no se pronunció sobre el decreto que emitió el gobierno. No ha echado para atrás el decreto. El decreto se sigue aplicando porque no está basado solamente en esas dos normas que tocó la corte, está basado en muchas más normas del Código de Policía que hoy están intactas. Por eso esto no es una confrontación.

Cuando presenté las objeciones, no lo hice para pelear con la corte ni para pelear con el Congreso, fue ejerciendo una responsabilidad y una atribución que tengo como presidente. ¿Por qué cuándo el gobierno anterior hizo objeciones a una ley estatutaria y fue al Congreso nadie dijo que eso era en contra de la corte o en contra del Congreso?”

Se habla de desgaste en el gobierno

ID: Desgaste si yo hubiera sacrificado los principios simplemente por el aplauso transitorio o por la oportunidad. Desgaste si yo hubiera claudicado en mis convicciones, pero yo le presenté al país claramente lo que por años dije como senador y lo que dije también en el marco de la campaña presidencial. Estoy convencido de que, si se hubieran adoptado (las objeciones), no hubiéramos visto esa situación tan lamentable que vimos en las últimas semanas con alias Jesús Santrich.

¿Cómo va el rumbo del gobierno?

ID: Es mucho y es poco al mismo tiempo, pero en un año han empezado grandes transformaciones en el país. Yo me siento contento de ver la reactivación de la economía. El año 2017, la economía creció al 1,4%. El año pasado logramos en los últimos dos trimestres crecer al 2,8% y nosotros empezamos este año con un crecimiento de 2,8%; por encima del de Chile, México, Brasil, en el primer trimestre del año. La inversión extranjera creció 68%. Colombia abrió el primer centro de la cuarta revolución industrial. Están llegando los fondos grandes de inversión en tecnología, es decir, se ve esa recuperación económica.

La revolución de las energías renovables empezó en el país. El año pasado teníamos menos de 50 megas de capacidad instalada, hoy ya hemos más que duplicado esa cifra y tenemos aseguradas 1.500 megas para el año 2022. Este año llegarán los primeros 80 mil jóvenes, de familias de bajos ingresos, gratuitamente a la universidad pública.

Estas reformas sociales, estas reformas económicas, y por supuesto también las que corresponden a la legalidad, están dando frutos. Nosotros heredamos 209 mil hectáreas de coca cuando en 2014 teníamos menos de 60.000. Hemos empezado a enfrentar ese fenómeno. Duro porque hemos tenido limitación en las herramientas, pero le hemos demostrado a Colombia y al mundo que vamos en la línea de parar ese crecimiento exponencial. Ahora el reto es reducir esas hectáreas cultivadas.

¿Por qué, entonces, el gerente del Banco de la República dijo que la economía colombiana está estancada?

ID: La evidencia muestra que esta economía no está estancada, es que esa no es una frase precisa. Es que este país está creciendo con 1,5 millones de migrantes en el territorio. La muestra de la fortaleza de esta economía, de esta sociedad y de este gran país es que, a pesar de un choque migratorio de esa magnitud, estamos creciendo por encima del promedio regional.

Que el gerente del Banco de la República está preocupado por la inflación, todos estamos preocupados, pero este año vamos a tener una de las inflaciones más bajas de los últimos cinco años. ¿Por qué hace 3 o 4 años esos mismos funcionarios no decían nada cuando el déficit fiscal estaba cercano al 4% del PIB?

Estamos obsesionados porque esta economía crezca más.

¿A qué se debe ese pesimismo y desconfianza en las instituciones?

ID: El ejercicio de la política se está dejando llevar, muchas veces, por un discurso negativo, por un discurso para golpear las instituciones, pero cuando usted ve la realidad, hoy Colombia está significando grandes trasformaciones para el mundo.

Por ejemplo, el fondo de tecnología más grande en el mundo, que se llama SoftOne, vino a Colombia y dijo ‘yo quiero trabajar en este país’. Trajeron cinco mil millones de dólares para invertir en América Latina, ya invirtieron mil millones en Colombia. Este debe ser un país optimista.

¿Cómo hace uno para tener, en estos 10 meses, una relación tan disfuncional con el Congreso?

ID: Ha sido un proceso de adaptación, pero un proceso muy constructivo. Gobernar no es solamente sacar leyes, este país tiene demasiadas. Yo prefiero sacar menos, pero que tengan impacto. Hemos tenido una situación de adaptación, pero hemos logrado sacar adelante en el Congreso reformas importantes para el país.

¿La adaptación incluye seguir buscando ese acuerdo del que habló hace unas semanas?

ID: A mí me parece importante hacerlo. Yo prefiero no salir con afanes, pero tratar de encontrar cuál es el punto en donde todos podamos confluir.

¿Con qué temas?

ID: La agenda legislativa del Centro Democrático, del Partido Conservador, La U, la que ha planteado el Partido Cambio Radical, son importantes y ahí podemos tener muchos puntos de convergencia. Inclusive, con otras fuerzas políticas como el Partido Verde, que hicieron planteamientos en temas de emprendimiento que se vieron reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo. Podemos tener un punto de partida en una agenda legislativa.

¿Ya tiene nombres para la terna de fiscal general?

ID: Tengo ideas en la cabeza, pero quiero esperar a que la corte termine el proceso de selección de magistrados para que podamos tener un proceso de elección del fiscal que sea diáfano.

¿Se inclina por un o una penalista?

ID: No tengo un sesgo. Colombia ha tenido varios fiscales que han hecho buenas gestiones y que no han sido penalistas. Además, la Fiscalía requiere un gran sentido de administración porque es una las entidades públicas más grandes y complejas que tiene el país.

¿Eso es un apoyo a su secretaria jurídica?

ID: Hay muchas personas capacitadas. Yo creo que él o la próxima fiscal debe ser una persona que le sirva al país con un gran sentido de patriotismo.

¿Respalda plenamente al comandante del Ejército?

ID: Durante los ocho años del gobierno anterior, el general Martínez fue comandante de la cuarta brigada, comandante de la quinta división, comandante de la fuerza de tarea conjunta Omega, comandante y director de la Escuela Superior de Guerra e inspector general del Ejército, el cargo más importante para supervisar el comportamiento integral del Ejército. Ese fue el general que yo nombré comandante del Ejército.

¿Por qué hay tanto ruido alrededor del general Nicasio Martínez?

ID: Hay muchas personas que, cuando esto se presenta, lo que tratan es de sugerir que el presidente se distancie, que se haga a un lado. Yo no tengo temperamento para cometer injusticias. Una persona que tiene esa trayectoria, lo mínimo que un país puede esperar es que pueda defender su honra. Cuando él fue seleccionado no tenía ninguna investigación ni en la Fiscalía ni en la Procuraduría.

Él le ha hablado al país con claridad, que está dispuesto siempre a responder cualquier pregunta, cualquier señalamiento en contra de él. Pero también pensemos en que llegar a ser general del país eso no es un proceso que sea de un día para otro. Es una carrera de más de 40 años que pasa primero por la supervisión propia de sus pares.

El caso de la revista Semana, la polémica directriz y la consulta al secretario general Jorge Mario Eastman

ID: Yo no conocía esa directriz. Aquí ya hemos pasado por dos cúpulas: es que aquí estuvo primero el general Alberto Mejía como comandante de las Fuerzas Militares, con él se construyó el Plan Bicentenario que es con el que se está aplicando la política de seguridad. Pregúntele al general Mejía si en algún momento hubo una orden mía para que en este país tuviéramos incentivos que generaran daños al honor de las Fuerzas Militares. Tanto con el general Mejía como con el general Navarro, tanto con el general Gómez como con el general Nicasio, yo he dicho que nosotros debemos avanzar hacia la mayor desmovilización individual de esos grupos armados, a que tengamos capturas, a que acabemos con laboratorios, a que tengamos más incautaciones, a que tengamos una red de participación cívica que cree confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública.

¿Qué piensa del fracking?

ID: El fracking estaba autorizado en el país, vimos la polémica y nosotros decidimos hacer esto con responsabilidad, no dejando llevar esto al debate ideologizado. Se conformó una comisión de expertos, expertos en energía y expertos en ambiente que dijeron: antes de hacer cualquier tipo de apuesta necesitamos hacer unos pilotos de investigación donde nosotros podamos mirar las condiciones propias de los suelos, los efectos y, sobre la base de los resultados de esos pilotos de investigación, se determinará si en el país es viable y en qué condiciones. Cualquier actividad extractiva debe tener una conciencia social y una conciencia ambiental.

Vea la entrevista completa: