El llamado de atención que le hizo el procurador al presidente Duque

A propósito del paro, le dijo al mandatario que tiene la oportunidad de cambiar la historia. “No la pierda creyendo que es una crisis pasajera”, recalcó.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, le hizo un llamado de atención al presidente Iván Duque durante un encuentro en el que se analizó el tema del paro nacional, que ya va por su tercera semana.

“Señor presidente Iván Duque, esta no es una comisión paralela ni una encerrona contra usted. La historia, señor presidente, le ha entregado a usted el privilegio de ser uno de los grandes transformadores de la misma. No pierda esa oportunidad, no la pierda creyendo que esto es simplemente una crisis pasajera”, señaló el jefe del Ministerio Público.

Y agregó, sentado junto al primer mandatario: “Colombia vive un momento de cambio de indiscutibles proporciones, un momento de transformación donde los protagonistas son unas nuevas ciudadanías, forjadas seguramente en la cosecha de 1991. Todos tenemos hoy ese inmenso desafío de entender y encausar lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas. Y la principal responsabilidad es tejer un consenso, es construir un gran propósito de liderazgo colectivo. No es época de arrasar con la institucionalidad”.



Presidente @IvanDuque esta no es una comisión paralela ni una encerrona. Colombia vive un momento de cambio de indiscutibles proporciones, un momento de transformación y tenemos el desafío de entender y encausar lo que hemos vivido en las últimas semanas #DiálogoXColombia pic.twitter.com/OsxmIqEMOp — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) December 9, 2019

