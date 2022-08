El mensaje de Gustavo Petro a su cúpula militar: “Pasaremos a la historia si construimos la paz”

“Pasaremos a la historia si construimos la paz”, ese fue el mensaje del presidente Gustavo Petro a su cúpula militar durante la ceremonia de reconocimiento de tropas que tuvo lugar en la tarde de este sábado, 20 de agosto de 2022.

“Condenar a Colombia a la guerra, a la violencia, no merece la pena una medalla, no merece la pena ser mencionado en papeles ni por las generaciones futuras, porque eso no se merece una sociedad. Pasaremos indudablemente a la historia, no solo yo, sino todas las personas de esta generación, de este momento de Colombia, pararán a la historia todos y todas ustedes, soldados, generales, si construimos la paz”, manifestó el mandatario durante su discurso.

Publicidad

¿Quiénes son los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares?

Parte de la era denominada como seguridad humana estará sobre los hombros de los nuevos comandantes que fueron escogidos por el presidente Petro para dirigir las Fuerzas Militares con un nuevo enfoque: preservar la vida.

En la comandancia de las Fuerzas Militares asume el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, un profesional en ciencias militares del Ejército, quien, según la línea de mando, será el hombre de las Fuerzas Militares más cercano al presidente y al ministro de Defensa. El general Giraldo se destaca por sus conocimientos amplios en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, también sabe de temas de seguridad y defensa.

Como jefe del Estado Mayor Conjunto juró el vicealmirante José Joaquín Amézquita García, un profesional en ingeniería naval, especialista en radiocomunicaciones, que además cuenta con posgrados en seguridad y defensa y gerencia de recursos humanos.

Publicidad

Quien dirige desde hoy las filas del Ejército Nacional es el general Luis Mauricio Ospina. Como nuevo comandante deberá poner en práctica sus conocimientos en ciencias militares, al ser maestro en temas de defensa nacional y seguridad, pero sobre todo debe aplicar su experiencia en derechos humanos y derecho internacional humanitario, según lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro.

Al mando de la Fuerza Aérea llega el general Luis Carlos Córdoba Avendaño. Este caballero del aire tiene amplios conocimientos en temas de seguridad nacional y será el encargado de la seguridad aérea del país.

Publicidad

Y completa la línea de mando el vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados como comandante de la Armada Nacional. Él es profesional en ingeniería y ciencias navales, además de conocer puntualmente temas en relaciones internacionales y resolución de conflictos.

Todos tienen en común su experiencia en temas de derechos humanos que deberán poner en práctica para el desarrollo de la seguridad humana, bandera del presidente Petro.