El mico en la ley que endurece penas a corruptos y que conciliadores pedirían objetar

El artículo, según denunció el congresista Rodrigo Lara, impide aplicar la caducidad a la ejecución de contratos en un hecho de corrupción.

A la ley que endurece las sanciones contra los corruptos solo le faltan dos pasos: la conciliación y la sanción presidencial.

Sin embargo, el senador Lara, de Cambio Radical, denunció que la norma señala que "cuando exista una sanción administrativa por corrupción ya no prevalece la caducidad, sino que deberá cederse el contrato (…) la sanción, la inhabilidad y la no restitución se acaba. Gran, gran, gran mico".



Tremendo mico se acaba de aprobar en un proyecto de ley “anticorrupción”.Por la puerta de atrás eliminaron la posibilidad de aplicar la caducidad por actos de corrupción en la ejecución del contrato (ej vulnerar los pactos anticorrupción). Inmenso regalo para los megacontratistas — Rodrigo Lara (@Rodrigo_Lara_) December 16, 2019

Alexánder López, senador del Polo Democrático, no lo ve así.

“Esta sesión que está a cargo del Estado la puede hacer el servidor público protegiendo el patrimonio público, pero debe inmediatamente compulsar copias contra el contratista corrupto que se benefició en esta contratación”, precisó sobre este punto.

Los conciliadores le pedirán al Gobierno estudiar los alcances jurídicos de este artículo en particular y, si es el caso, objetarlo.

Otro de los puntos que ha levantado polémica, pese a eliminar la figura de casa por cárcel para los corruptos, es la permanencia de los pabellones especiales en las cárceles para cumplir sus penas.

Para Juan Carlos Lozada, representante por el Partido Liberal, deberían acabarse.

“Todos están ahí por malos manejos del erario público. Yo creo que no deberían tener ningún beneficio y deberían estar en los pabellones en los que están los demás reclusos que han cometido cualquier otro tipo de delitos”, recalcó.

Entretanto, el senador López también resaltó que la ley significa “una muerte comercial, pero también a las personas naturales, van a tener una muerte como tal en materia contractual, no van a poder jamás a contratar ni a vincularse con el Estado”.



Advertisement