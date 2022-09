“El narcotráfico es de corbata y de poder, y hay que golpearlo si queremos paz en Colombia”: Petro

El presidente Gustavo Petro recalcó el tema del narcotráfico cuando fue preguntado en Noticias Caracol sobre los diálogos que se quieren entablar con las disidencias de las FARC y que han sido duramente criticados por algunos sectores que consideran que ese grupo armado ilegal traicionó el acuerdo de paz.

Según el jefe de Estado, “el conflicto colombiano ha variado en el tiempo y es diferente el que tenemos hoy al que tenía Juan Manuel Santos al frente, que él asumió como una posibilidad de paz. Es más complejo y poderoso hoy, incluso ya no tiene actores nacionales, tiene actores fuera de Colombia, que lo vuelve todavía más difícil, como estos carteles mexicanos que se adueñan de las rutas del narcotráfico a sangre y fuego”.

“Hay una nueva realidad, matando con masacres casi a diario, con muertes de líderes sociales”, agregó.

Petro afirmó que “cada vez que el narcotráfico cambia de dueño hay violencia extrema, barbarie, territorios donde la población vive con miedo. Eso hay que quitarlo. Entonces tiene dos opciones, los destruye militarmente. Si tu fuerza se deja cooptar por el crimen antes de golpear se evapora, que es parte de lo que ha sucedido en Colombia. Los golpeas donde es, y no es donde se cultiva hoja de coca, no es el campesino que está por ahí, no es el joven que por falta de oportunidades coge un fusil y se vuelve un bárbaro. Donde es, es donde la cocaína se vuelve dinero colombiano”.

El presidente fue enfático en decir que “eso no se combate con fusiles, con glifosato, con armas, se combate con la mejor inteligencia posible y eso es lo que no se ha hecho en Colombia. Los dueños de ese dinero tienen corbata, a lo mejor viven aquí cerca, a lo mejor están en Bogotá, a lo mejor viven en Madrid o en Miami. Son gente de poder. Los dueños del narcotráfico no se visten de camuflado y no tienen un arma encima. Tienen poder político y económico. Si la inteligencia se dirige allí, a esa fase donde la cocaína se vuelve dinero colombiano, es donde podemos ser más eficaces en la lucha contra los narcóticos”.

“Esos que llamamos narcos son la tropa, los peones, el campesino que no tiene nada más qué hacer, o el campesino o el consumidor que se llevan a veces a la cárcel, como pasa en este país. Pero eso no es el narcotráfico, el narcotráfico es de corbata y de poder. Nunca se golpea y hay que golpearlos si queremos incluso que haya paz en Colombia”, insistió.

“La estrategia no es ingenua, no es que estamos entregando todo. Vamos a golpear donde toca”, agregó.

¿En esa ecuación cómo entran grupos como las disidencias de las FARC? ¿Les van a dar estatus político?

“Ellos saben que los peones armados, en cualquiera que sean sus siglas o nominaciones, tienen la peor tarea del momento. Ellos son los que reciben los muertos, los que matan, a los cuales se llevan presos o se matan entre ellos mismos, etcétera. Sus perspectivas son prácticamente ninguna, el dinero se queda en otra parte y lo tienen otros”, manifestó Petro.

