El pedido de Sergio Fajardo al Consejo de Estado en revisión de fallo por Hidroituango

En manos de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, del Consejo de Estado, quedó la ponencia de la revisión del fallo fiscal emitido por la Contraloría General de la Nación en el caso de Hidroituango.

En este proceso, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, le ha manifestado al alto tribunal que atienda su solicitud de que la sala plena analice este caso en particular y que no determine devolver el expediente a la Contraloría hasta tanto la Corte Constitucional se pronuncie con respecto a las sanciones que se emiten contra funcionarios públicos por parte de entes administrativos como la Contraloría.

Fajardo señala que si no se atiende esta solicitud y se devuelve el expediente a la Contraloría, porque consideran que no deben revisar este tipo de situaciones, le diga entonces al ente de control que no restrinja sus derechos políticos a inscribirse como candidato ni a posesionarse como presidente, en caso de ganar las elecciones. Asegura que se debe tener en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro.

Se espera qué decisión pueda tomar el Consejo de Estado en estas dos semanas o hasta el otro año por el periodo de vacancia judicial.