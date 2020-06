"El presidente cuenta con mi apoyo, pero no con mi hipocresía": Claudia López

Claudia López escuchó, uno a uno, a los congresistas que la citaron. Representantes a la Cámara del Centro Democrático, como Edward Rodríguez, realizaron fuertes críticas a la mandataria.

“Cerrar Kennedy es un chiste, como si fueran a poner a un policía cuadra a cuadra o alambre de púas. Eso es una medida desesperada, lamentable que todo este tiempo usted haya sido la única gobernante encargada de cazar peleas con el presidente a ver si se siente menos responsable, pero no ha asumido competencias”, aseguró Rodríguez.

Frente a los señalamientos, la alcaldesa de Bogotá respondió.

“El presidente cuenta con mi apoyo, con lo que no cuenta es con mi hipocresía ni mi pleitesía. Yo tengo a cargo el cuidado de ocho millones de personas y no las voy a dejar tiradas porque me presionen con tendencias ni con titulares mentirosos”, sostuvo.

Añadió que, aunque no se crea, Bogotá y el gobierno trabajan coordinadamente.

Y señaló: “la vida de esos ocho millones de personas no me la van a feriar sacándolos a las calles a la brava, sin que haya más UCI que se comprometieron a entregarnos pero que no han podido… no han podido, no es que no hayan querido”.

