“El presidente es mi hermano”, dice el ‘Ñeñe’ Hernández en otro escandaloso audio

En las últimas horas fue apartada del cargo la fiscal que engavetó, por un año, las interceptaciones al ganadero que salpican a Duque y Uribe.

Fueron más de 25 mil audios que evidenciarían la relación entre el ‘Ñeñe’ Hernández con políticos, artistas y militares, así como un presunto fraude electoral en 2018.

Jenny Andrea Ortiz sería la fiscal que tuvo en sus manos las interceptaciones legales hechas a José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández.

La funcionaria fue trasladada a Cúcuta en agosto del año pasado y al poco tiempo fue señalada por omisión de denuncia.

Las grabaciones que mantuvo engavetadas fueron recopiladas por un investigador de la Policía durante seis meses.

En una de ellas se escucha cómo el presunto testaferro de ‘Marquitos’ Figueroa se ufana del poder que tiene.

Ñeñe: Y a mí, donde yo voy, hijueputa, el fiscal general de la Nación, el que sea, me rinde pleitesía. Porque yo llego donde el fiscal y llego por el grande. Pa’ galleras llego con el presidente Uribe. Porque si yo fuera bandido no me llevan allá.

Interlocutor: ¿Y Duque? ¿Dónde me dejas a Duque, que te conoce desde pelao’?

Ñeñe: No, no, no vamos a hablar del presidente, pero el presidente es mi hermano.

El presidente Iván Duque negó que el asesinado empresario hubiera aportado dinero a su campaña presidencial.

Algunos explican que la razón por la que estas grabaciones permanecieron archivadas, al parecer, fue porque se grabaron para otro proceso, el del asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, llamado ‘el Sastre’ y con quien el ganadero tuvo diferencias económicas.

Los investigadores no encontraron en esos audios pruebas para esclarecer el crimen.

Esta es una de las conversaciones entre el ‘Ñeñe’ Hernández y ‘el Sastre’.

Ñeñe: El man está diciendo que él te entrega las propiedades.

El sastre: Que se las entreguen a la gente.

Ñeñe: Bueno, hermano, pero usted no me puede mandar…

El sastre: Entrégueselas a la gente. Que ellos arreglen el chico con lo que les entreguen. Yo nunca he estado cerrado a no recibir nada.

Ñeñe: Pero Charles, tú no puedes hacerme eso a mí.

El Sastre: Sí lo hago.

Ñeñe: ¿Y por qué lo vas a hacer? Me estás mandando a hacer una extorsión.

El abogado de ‘el Sastre’, Miguel Ángel Del Río, fue quien reveló el contenido de las conversaciones y hoy es una de las voces que pide que se aclare la razón por la cual permanecieron guardadas.

“Tenía que pasar que nosotros, en el traslado probatorio natural, descubriéramos que existía ese fraude electoral para que la ciudadanía se diera cuenta de lo que estaba pasando”, manifestó Del Río.