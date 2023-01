“El único movimiento con 8 millones de votos que no tiene personería”: Petro arremete contra CNE

Al excandidato le preocupa las limitaciones que le impone esta decisión para hacer oposición y de cara a las elecciones legislativas.

“Soy el único senador que no puede generar a su movimiento personería jurídica, es el único movimiento que con ocho millones de votos y representación en el Senado no tiene personería jurídica”, dijo el congresista.

“Soy el segundo en votación a la Presidencia pero me niegan el derecho a hacer oposición”, añadió.

Para los miembros de la Colombia Humana su gran preocupación radica en las limitaciones para hacer oposición que impone esta decisión, pero también las elecciones regionales que se avecinan y en la que Colombia Humana pretende tener candidatos.

"No tendríamos la posibilidad ni de fortalecernos, ni de fortalecer este movimiento de oposición, ni por supuesto de poder expedir avales ya sea para hacerlo individualmente o en coalición como era la tarea que pensábamos desarrollar”, dice María Ángela Robledo, representante a la Cámara.

Ante este panorama legal, Colombia Humana ya anuncia medidas para tratar de revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral.

Legalmente interpondrá varias acciones; la primera, la apelación ante el Consejo Nacional Electoral, pero también acudirán a otras instancias.

"Por supuesto tenemos que reaccionar dentro de tres escenarios o el derecho de reposición que está establecido, demandar la legitimidad de esta decisión. Es decir buscar la nulidad, esto es una decisión administrativa o el tercer camino la tutela", señaló Robledo.

