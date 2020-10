El uribismo arremete contra la minga indígena: dice que son terratenientes

Los ataques contra los indígenas en la plenaria de la Cámara de Representantes los hizo el uribismo . Su vocero habló de concentración de tierras por parte de estas comunidades.

“En materia de tierras, yo me atrevería decir, señor presidente, colombianos y compañeros, que hay muchas de estas comunidades que se convirtieron en verdaderos terratenientes”, opinó Edwin Ballesteros, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Luego llegaron señalamientos por la posible infiltración de actores armados entre los manifestantes, a lo que se sumó un cuestionamiento por los recursos que financian esa movilización.

“Lo que yo estoy diciendo con claridad es que la minga es responsable, por supuesto, de permitir que actores terroristas se infiltren a ella”, dijo Gabriel Vallejo, otro representante del Centro Democrático.

Y Christian Garcés, del mismo grupo político, preguntó: “¿cómo movilizan a cerca de 8.000 personas, de dónde salen esos recursos, ese transporte? Pienso que hay muchas respuestas que merecemos”.

La oposición salió en defensa de la minga indígena y dejó claro las razones de su movilización a Bogotá.

“Cuando yo escucho a mis colegas del Centro Democrático, no puedo más que sentir, no solamente sorpresa, estupor, sino nomás un dolor, porque no reconocer que el problema no es solamente de recursos, sino que son las masacres diarias y el estado de guerra de las comunidades”, señaló María José Pizarro, representante a la Cámara por la Lista de la Decencia.

Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), le respondieron al Centro Democrático y hablaron de su realidad frente a la tenencia de la tierra.

“Hoy sigue creciendo la frontera agrícola expropiando y desaposesionando a los territorios. Es injusto que a una población que oscila entre 6 a 11 millones de personas, en 200 años de república, solo le han reconocido 835.000 hectáreas de tierra”, señaló Armando Wouriyu Valbuena, expresidente de la ONIC.

Según la Agencia Nacional de Tierras, las comunidades indígenas tienen 28,9 millones de hectáreas, equivalente al 25,3 por ciento del total nacional.