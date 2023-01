El vainazo de Duque a Petro: “hay personas que quieren capitalizar políticamente el caos”

Dijo que un líder no puede “estar llamando a generar odio”. Sostuvo que, “sin tener que mencionar el nombrecito”, Colombia tiene claro a quién se refiere.

Este miércoles, cuando se realiza una nueva jornada de paro nacional , el presidente de la República, Iván Duque, le concedió una entrevista a Blu Radio. En ella hizo aclaró, aún más, su denuncia sobre que hay “pirómanos” que quieren ganar con violencia lo que perdieron en las urnas.

“Hay personas que quieren capitalizar políticamente el caos, capitalizar políticamente el llamado a la desestabilización. A mí me parece que eso no es responsable y yo creo que usted sabe claramente a quién me estoy refiriendo y no se preocupe que, sin tener que mencionar el nombrecito, usted ya lo tiene claro”, recalcó en diálogo con Néstor Morales.

El periodista, entonces, le preguntó: “¿esa mano de Petro, que fue el único que perdió en las elecciones de segunda vuelta y que anunció calle el mismo día que perdió los comicios, la ve en la protesta pacífica o en los actos de vandalismo?”

El primer mandatario contestó: “miremos lo que han sido los mensajes y qué se pretende con los mensajes. Cuando se hacen mensajes de señalamientos criminales frente a mi persona, cuando se hace invitación al rechazo a mi persona sobre la base de premisas falsas y, además, apelando a epítetos que son irresponsables...creo que solo muestra claramente que hay una invitación permanente a que se haga ejercicio de la protesta. Será el ciudadano el que discierna si será pacífica o no, pero es un llamado que se hace sobre la base de infundir odios y que se hace sobre la base de infundir odio de clases, y que se hace además exagerando y tergiversando la realidad. Bienvenido el debate político y democrático siempre, pero también creo que los que ejercemos liderazgo tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a nuestros seguidores que se pronuncien o actúen de una manera u otra”.

“Y la responsabilidad de quienes ejercen liderazgo político es defender sus ideas, defender sus postulados, inclusive ser antagonistas y ser antagonistas con argumentación, pero no estar llamando a generar el odio, porque una vez el odio se genera, el odio puede tomar cualquier matiz y eso son los matices que pueden poner en riesgo el orden público”, agregó.

Según Duque, desde que ganó la segunda vuelta electoral, “quienes hoy incitan muchas veces a la violencia son los que salieron a decir que iban a estar siempre en las calles, que no iban a dejarnos gobernar. Desde que yo soy el presidente de la República he tenido más de 200 actos de protesta que empezaron, incluso, antes de mi posesión”.

De otro lado, el jefe de Estado recalcó que garantiza la protesta pacífica, pero que no se permitirán actos de violencia.

“En desarrollo de ese derecho, no se pueden vulnerar los derechos de los demás. Por eso la propia Defensoría del Pueblo ha hablado de una protesta social pacífica y ordenada. Y eso significa evitar el bloqueo de vías, evitar que se lea afecte la movilidad a muchas personas o que se le afecte el derecho al trabajo a muchas personas. Hoy todos los colombianos debemos unirnos en el rechazo total y absoluto a cualquier forma de violencia”, puntualizó.

Finalmente, Duque dijo que ha promovido el diálogo social y que ha llegado a acuerdos con “muchísimos sectores”.

Minutos después, Gustavo Petro le respondió a través del siguiente trino:" No Duque, el culpable del paro no soy yo, es usted. Es de tontos no mirar por qué una política pública produce el malestar y el rechazo de la mayoría ciudadana Las mías, como alcalde de Bogotá, siempre gozaron de mucho apoyo popular, podría usted aprender de ellas".



No Duque, el culpable del paro no soy yo, es usted.



Es de tontos no mirar por qué una política pública produce el malestar y el rechazo de la mayoría ciudadana



Las mías, como alcalde de Bogotá, siempre gozaron de mucho apoyo popular, podría usted aprender de ellas — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2019

Advertisement