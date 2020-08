El video del interrogatorio a Diego Cadena: fiscal lo regañó y dijo que su versión era inverosímil

Hasta hace poco tiempo, el nombre de Diego Javier Cadena Ramírez poco o nada le decía a la opinión pública. Hoy, por cuenta de un proceso en el que existen serias evidencias de un tráfico de testigos y dinero de por medio, el abogado Cadena ocupa todos los reflectores, así como su cliente: el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Noticias Caracol conoció las explicaciones que en noviembre pasado le dio a la Fiscalía. Su relato de entonces allanó el camino de su detención.

El 5 de noviembre de 2019, como un castillo de naipes, comenzó a derrumbarse la defensa del abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ese día, durante ocho horas, compareció ante la Fiscalía su abogado Diego Javier Cadena.

Su interrogatorio, conocido por Noticias Caracol, lejos estuvo de aclarar las sospechas que lo rondan; al contrario, su versión fue un mar de contradicciones, justificaciones a contracorriente de la lógica. Un largo etcétera de excusas a la justicia y la constatación de sus malas actuaciones en las cárceles del país buscando testigos o fabricando declaraciones para exculpar a su cliente.

“Yo reconozco que se cometieron errores, imprudencias, pero en ningún momento aquí se sobornó a una persona para que cambiara, ocultara o mintiera en sus declaraciones (...) entonces, como el fiscal del caso, le presento mis disculpas de mis actuaciones, que no fueron de pronto… créame que esto me deja una gran experiencia”.

Lo primero que le preguntó el fiscal Daniel Hernández al abogado Cadena fue ¿cómo se volvió defensor de Álvaro Uribe? Cadena relató que, en una cárcel de Miami, el narcotraficante Ramón Quintero le dijo que tenía información que podía favorecer a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, procesado por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. Con ese testimonio Cadena buscó al senador en febrero de 2017.

Publicidad

“Ese día logro entrevistarme con el doctor Uribe en su casa. Él estaba operado de la próstata, incluso tengo una foto. Él tenía un bastón, le estoy diciendo lo que se dice en la cárcel de Miami y me dice: ‘Esa información yo ya la había escuchado, me interesa mucho ayudar a mi hermano porque él es un testigo importante’ y me cuenta: ‘Doctor Diego cómo le parece que yo recibo tanta información, y me da pena decirlo, pero el doctor Granados no hace nada por ayudarme a esclarecer esto, ¿usted se le mide a ayudarme?’. Le dije: ‘Presidente, yo le ofrezco mis servicios”.

Así empezaron su relación, pero el senador Uribe solo le formalizó el poder como abogado 14 meses después, en abril de 2018.

Para ese momento, ya Cadena había realizado casi todas las gestiones irregulares que hoy se le reprochan, especialmente con dos testigos claves: Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’. Ambos, confesos exparamilitares, le han dicho a la justicia que Cadena les ofreció dinero y prebendas si se retractaban de sus acusaciones.

En ese momento, el fiscal Hernández le pidió a Cadena que le explicara caso por caso.

Publicidad

“Voy a contarle el capítulo de Carlos Enrique Vélez, que fue en 2017, doctor Daniel”.

Según Cadena, se enteró de que Vélez tenía información para enlodar al senador Iván Cepeda y por eso fue a visitarlo el 18 de julio de 2017 a la cárcel de Palmira.

De acuerdo con su relato, Carlos Enrique Vélez le contó de supuestas actuaciones irregulares del senador del Polo Democrático.

Los reproches de la Fiscalía a Cadena

Cadena le pidió que le denunciara eso por escrito, pero, según dijo, el testigo escribía muy despacio y le propuso a Cadena que escribiera su relato a mano y que él se lo firmaba. El fiscal Daniel Hernández lo reprochó por lo que hizo.

Fiscal Daniel Hernández: Doctor, basado en su experiencia, ¿a usted no le pareció esto supremamente irresponsable?

Publicidad

Diego Cadena: Doctor Daniel, actué de buena fe. Seguramente sí hubo un error.

Fiscal Daniel Hernández: Le acepto la buena fe porque es un principio que nos rige a absolutamente todos, pero usted es abogado y es penalista y lleva años en esto. Le pregunto nuevamente: ¿no es como mínimo una actitud irresponsable generar un documento, escribirlo con su puño y letra respecto de una información que le suministrara un testigo?

Diego Cadena: Claro, claro que sí.

Aterrado por la confesión de un procedimiento tan irregular, el fiscal Hernández volvió a cuestionar al abogado.

Publicidad

Fiscal Daniel Hernández: ¿Usted, para esa época, cuánto llevaba litigando?

Diego Cadena: No, bastante tiempo, doctor.

Fiscal Daniel Hernández: ¿Y las reglas de la experiencia a usted no le indicaban que realmente lo que usted hizo es increíble? Es poco creíble que un abogado se ponga a hacer un documento para un testigo, o sea, realmente se lo digo acá, es que no tengo cómo creerle (...) Pero adicional a eso, usted litiga con narcotraficantes, con delincuentes de alto nivel; los delincuentes, por regla general, mienten (...) Es que de verdad no encuentro una explicación y más cuando el señor no es analfabeta.

Diego Cadena: Doctor, está bien, y hubo un error, no hubo mala fe.

Cadena insistió en que, a pesar de haber elaborado ese testimonio, consignó en ese documento lo que le narró alias ‘Víctor’, pero La fiscalía no creyó esa explicación.

Ese fue apenas el primer tropezón de Cadena en esa diligencia, después vendrían más. Por ejemplo, cuando contó que comenzó a darle dineros a alias ‘Víctor’, a través de su socio Juan José Salazar, también investigado.

Publicidad

Según Cadena, lo hizo porque ‘Víctor’ le pidió recursos para ubicar a otros exparamilitares que podrían declarar contra Cepeda y porque tenía una situación económica muy difícil.

Cadena refirió ese dinero como ayuda humanitaria. Para la Fiscalía fue un soborno.

El abogado relató que alias ‘Víctor’ empezó a extorsionarlos. Según él, les pidió 60 millones de pesos a cambio de no involucrar al expresidente Uribe en una masacre ocurrida en Riosucio, Caldas. La supuesta extorsión, con amenaza incluida, se la hizo ‘Victor’ al abogado Salazar el 3 de agosto de 2018.

De acuerdo con Cadena, se optó por ir a una notaría a dejar constancia de esa extorsión y esa amenaza.

Publicidad

El fiscal Daniel Hernández volvió a criticar a Cadena.

Fiscal Daniel Hernández: No, doctor Cadena, ahí sí discúlpeme, pero eso aún es más increíble: usted abogado, el otro señor abogado y toman como opción generar una declaración ante la notaría respecto a una clara extorsión (...) Una persona los estaba extorsionando para vincular dentro de una masacre al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano o a su familia, ¿y a ustedes les pareció que la solución era generar una declaración en una notaría? Las notarías simplemente son dadoras de fe. No más.

El fiscal Hernández fue directo al decirle a Cadena que esa explicación no tenía sentido porque, además, omitió el deber de denuncia.

Así se defendió el abogado.

Diego Cadena: Doctor Daniel, el miedo del doctor Salazar era un miedo absoluto.

Fiscal Daniel Hernández: ¿Y el suyo? Yo a Salazar le preguntaré en su momento, pero ¿y el suyo? Usted tiene un deber.

Publicidad

Diego Cadena: No quería poner en riesgo a este abogado (...) Él estaba muy asustado. Hoy día me arrepiento enormemente de no haberlo denunciado ese día.

Descompuesto por estos reproches, el abogado Cadena añadió:

Diego Cadena: Si yo supiera que esto iba a llegar hasta esta instancia, yo lo hubiera hecho por encima de cualquier otra cosa.

Fiscal Daniel Hernández: ¿A qué otra instancia podría haber llegado, doctor Cadena? (...) Entonces por eso le digo que no es creíble. Entiéndame que es poco creíble, es poco creíble.

Publicidad

Diego Cadena: Yo entiendo también su regaño, llamémoslo así, usted es el fiscal y debo respetar, pero quiero que entienda mi posición. Un pelao’ joven y me insistía, me llamó la mamá, me llamó el papá, me dijo: ‘Diego, Juan José nos dice que, donde denuncie, ese tipo lo va a matar’ y reconozco el error hoy día.

En ese punto, el fiscal Hernández le preguntó a Cadena por qué había puesto a un abogado tan joven e inexperto como Juan José Salazar en el proceso judicial más importante del país. Su respuesta también fue gaseosa: “Quise darle la oportunidad”.

El fiscal Hernández insistió: ¿Por qué si Salazar tenía tanto miedo siguió teniendo contacto con alias ‘Víctor’?

Cadena se enredó aún más y trató de justificar sus errores diciendo que mantuvo una trazabilidad de todos los pagos que se le hicieron a alias ‘Víctor’.

Diego Cadena: “Eso acredita que yo no he sobornado a nadie, doctor Daniel. Habrán (sic) habido errores, los reconozco. Les presento disculpas a usted como fiscal del caso, a la justicia, pero créame, doctor Daniel, que nunca ha habido mala fe. Ahora, si yo hubiese tenido mala fe, no voy a ser tan ingenuo de hacer todo esto de dejar la trazabilidad y no voy a ir a una notaría a dejar un documento acreditando que esto era una ayuda humanitaria.

En ese momento Cadena trató de jugarse la carta de la lógica, pero terminó estrellándose nuevamente.

Publicidad

Diego Cadena: Yo no creo que un tipo como Vélez se vaya a dejar sobornar con 4 o 5 millones de pesos, o dos millones de una ayuda humanitaria, no. Este tipo tenía otras intenciones.

Fiscal Daniel Hernández: Doctor, yo he visto fiscales vender su función por un millón y medio de pesos. Tampoco lo creía.

Diego Cadena: Ahí sí me desarmó.

El fiscal Hernández se interesó en saber si Cadena le había pagado antes a otros testigos en procesos del pasado o si esa figura de ayuda humanitaria la había aplicado en otros expedientes.

Publicidad

Fiscal Daniel Hernández: Vuelvo entonces al tema, doctor Cadena, ¿este es el único caso donde usted ha generado gastos de viáticos y ayudas humanitarias a través del tiempo que usted ha litigado?

Diego Cadena: Sí, señor, sí, señor.

Fiscal Daniel Hernández: ¿Usted confirmó la ayuda humanitaria, confirmó realmente que el hijo de Carlos Enrique Vélez estuviera enfermo, de la señora que lo llamó?

Diego Cadena: No señor, no lo confirmé, no lo confirmé. Simplemente obré de buena fe y pensé que sí estaba el niño enfermo.

La coartada del abogado Cadena quedó bajo sospecha. Su principal defensa era que había dado dineros porque la situación de alias ‘Víctor’ y su familia era terrible, pero jamás confirmó que así fuera. Raro para un abogado que en el pasado ha defendido a mafiosos de alto vuelo, concluyó el fiscal Hernández. Cadena trató de defenderse.

Diego Cadena: No quiero fungir aquí como pastor ni el hombre o abogado más solidario, pero nosotros acostumbramos, los diciembres yo llamo a varios abogados pudientes, reúno una platica y la mandamos a las cárceles porque yo sé cómo son las condiciones de estos presos.

Publicidad

Cadena prosiguió su relato y contó que también le dio dineros a otra exparamilitar apodada como ‘Diana’ y que el fin de esos recursos no era torcer testimonios, sino facilitar esas versiones para defender al expresidente Uribe.

De nuevo, el fiscal Hernández censuró que hubiera puesto a unos testigos potenciales a hacer el trabajo de un investigador de su oficina. Y agregó: “Usted delegó funciones de su oficina en una testigo. O sea, creo que usted tendría las capacidades de poder designar un investigador para que realizara esas labores y no ejecutar esos pagos. La pregunta es: ¿por qué accedió?”

En la mayoría de las respuestas, el abogado Cadena lució confundido, desubicado, pedía perdón a cada rato y reiteró que obró de buena fe.

Así contó cómo llegó a la cárcel La Picota a hablar con el testigo Juan Guillermo Monsalve. Según él, el exparamilitar quería retractarse y pedirle perdón a Álvaro Uribe Vélez.

Publicidad

La Corte Suprema de Justicia documentó que, al contrario, Cadena trató de presionarlo para eso.

El fiscal Hernández le preguntó a Cadena por qué, si todo era tan transparente, no mandó a un investigador suyo a hablar con Monsalve.

Fiscal Daniel Hernández: ¿Pero usted cómo no le explica que la mejor manera es rendir una diligencia de entrevista o declaración frente a un investigador de su oficina?, eso es algo tan sencillo, tan elemental, que cualquier abogado que trabaje en el medio lo sabe.

Diego Cadena: Claro, doctor Daniel, créame que ese señor no hubiera recibido a otra persona.

Todas las explicaciones de Cadena se derrumbaron en ese interrogatorio.

La Fiscalía le dijo al abogado que si podía dejar el teléfono para hacer un cotejo de sus archivos. Cadena vaciló y dijo: “Yo no tengo problema en dejarle mi teléfono, me tocaría borrar unas foticos, eso sí”.

Publicidad

Al final, esta diligencia de Cadena no resultó como él esperaba, tampoco su suerte judicial. Hoy está imputado y detenido por fraude procesal y soborno, lo mismo que su cliente, el senador Álvaro Uribe.