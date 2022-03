A todos los movimientos políticos les aparecen mesas en cero: MOE explica por qué

Noticias Caracol hizo el ejercicio de establecer dónde están los errores revelados por la misión de observación electoral que hoy afectan los resultados del pasado 13 de marzo. Uno de los casos más graves es el del Pacto Histórico , del que se tiene evidencia, según la MOE, de que aparece con 28 mil mesas en ceros. Un caso que la misión ha calificado como atípico frente a partidos que tuvieron una votación similar.

“Inconsistencias que podemos resumir básicamente como el no cargue de alguna información por determinadas opciones políticas y que en este formato, o en esta transmisión de datos, encontramos como resultados en ceros; caso particular del Pacto Histórico, que es uno de los más alarmantes”, indica Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.

Además, en la revisión de estos formularios aparecen los votos que de manera sorpresiva no se ven reflejados en el preconteo.

“¿Qué encontramos allí?, básicamente este es un ejemplo muy particular: un puesto rural en Leyva, Nariño, en el que para el caso puntual del Pacto Histórico no registró un solo voto. Pero al hacer el contraste con los documentos electorales, en este caso el formulario E-14, lo que vemos particularmente es que el Pacto Histórico sí registró votos en este mismo puesto; en realidad es de 192 votos”, dice Rubiano.

Pero no es solo el Pacto Histórico, todas las organizaciones políticas tienen mesas en cero, por eso la misión alerta hoy a todas las comisiones escrutadoras.

“En la zona número uno, puesto dos, en la mesa 12 de Medellín, particularmente, encontramos que la lista de Estamos Listas no tiene un solo voto en este software de preconteo, pero al revisar el E-14 de esa misma mesa sí tuvo un voto que no fue contado”, dice Rubiano.

Esto, sin duda, según la MOE, genera una grave consecuencia en la ciudadanía teniendo en cuenta las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo.

“Básicamente de lo que estamos hablando es de una afectación a uno de los principales valores del sistema electoral y es la confianza. Cuando estamos hablando de que son los resultados del preconteo, que si bien son informativos y me muestran una tendencia de lo que pueden ser los resultados -no con la validez jurídica que me traen los escrutinios-, sí afectan la confianza de la ciudadanía y de las organizaciones políticas en el sistema electoral”, explica Rubiano.

Son cerca de tres mil los formularios E-14 a los que se les está haciendo muestreo para determinar en cuántos hubo errores.