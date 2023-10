Abogado tiktoker que atropelló a ladrones llegó al Concejo de Bogotá gracias a tres videos virales

Ángelo Schiavenato fue elegido con 11.000 votos para el Concejo de Bogotá , curul que ocupará desde el primero de enero de 2024. Este abogado tiktoker afirma que no gastó un solo peso para ganar adeptos, sino que le bastaron tres videos que hizo virales en redes sociales, los cuales basó en un caso de hurto que le ocurrió en la capital de Colombia.



“Yo tuve un episodio donde me robaron un reloj Cartier en mi convertible, y desde ahí varias personas me preguntaron. Pero es que yo soy abogado penalista, trabajé en la rama judicial y metí a muchos bandidos a la cárcel. Eso es lo que toca hacer con los ladrones en Bogotá, y no solamente los ladrones de la esquina, sino también los de cuello blanco”, le dijo a Noticias Caracol.

Sobre su campaña destacó que su mensaje fue contundente y empujada por muchos de sus seguidores, pues tiene más de 70.000 en Youtube, más de 30.000 en Instagram y más de 60.000 en TikTok.

Su bandera fue la batalla contra los ladrones en Bogotá: “Quiero que todas las víctimas se empoderen, no es porque yo hubiera tenido un BMW, no es porque sea abogado, es porque seguí el procedimiento que establece nuestro código penal y es lo que quiero que pase con todas las víctimas en Bogotá, que ya nadie esté asustado”.

El abogado tiktoker Ángelo Schiavenato contó que logró llevar a quienes lo robaron ante la ley y consiguió que los condenaran a 12 años de cárcel. Señala que espera hacer lo mismo con quienes cometan delitos en Bogotá.

Se comprometió a luchar no solo por la seguridad, también por la educación, la salud y la movilidad.