Abren indagación preliminar contra alcalde de Cartagena por presunta participación en política

La Procuraduría abrió indagación preliminar al alcalde de Cartagena, William Dau, por presunta participación en política . La apertura del proceso se produce luego de conocerse un audio privado en el cual el mandatario afirma que apoyaba a dos candidatas a la Cámara de Representantes.

Ante esta determinación del Ministerio Público, William Dau se pronunció y aseguró que no ha obrado de manera irregular.

“Me entró por un oído y me salió por el otro. La verdad, a mí eso me tiene sin cuidado, yo no he hecho nada malo”, afirmó.

Y agregó: “Los malandrines de aquí de Cartagena, incluyendo a una malandrina senadora, le han pedido que me abran investigación. Pero yo estoy tranquilo, yo en ningún momento he negociado puestos, yo en ningún momento he hablado con nadie”.

La Procuraduría determinará si los hechos que llevaron a indagar al alcalde de Cartagena constituyen una falta disciplinaria por acción u omisión.