Aclaración de Sergio Fajardo sobre campaña ‘antifico’: “Creo que no está preparado para gobernar"

Pasan los días y se acerca el momento en el que los colombianos elegirán presidente. Por eso, los candidatos siguen realizando sus correrías a lo largo del territorio nacional en busca de más votantes. Federico Gutiérrez inició su gira en Boyacá y su primer destino fue Chiquinquirá, desde allí también hizo una petición a Sergio Fajardo y su campaña ‘antifico’.

Puede leer: Candidatos destapan su propuesta de reforma pensional durante congreso de Asofondos

“Hoy me llevo la bendición de la reina de Colombia de la Virgen de Chiquinquirá, pero sobre todo le pido esa bendición para Colombia (...) Personas que yo he conocido, inclusive he respetado en el pasado, basaron su campaña solamente en campañas dizque ‘antifico’, el país no necesita antinada”, declaró el candidato del Equipo por Colombia.

Publicidad

Sin embargo, Sergio Fajardo se mantiene es su posición y aclaró su estrategia electoral.

“Estamos en una confrontación, entonces yo soy ‘antifico’ en el sentido de que estamos compitiendo, no es un problema personal, a mi me cae bien, me parece querido, pero eso no es el problema. Yo creo que no está preparado para gobernar este país”, manifestó el líder de la Centro Esperanza.

Publicidad

Entre tanto, Fajardo recibió el respaldo de emprendedores y microempresarios en el Valle del Cauca.

“Esta ciudad es sinónimo de la riqueza, de nuestro país, de las posibilidades de nuestro país, de la industria, de la biodiversidad y la cultura. Al mismo tiempo, fue el lugar donde se vio el estallido social de Cali; tiene que convertirse en el símbolo de la inclusión”, agregó Fajardo.

Publicidad

Petro, en la costa Caribe

Por su parte, Gustavo Petro recorrió el departamento de Córdoba y comenzó en el municipio que lo vio nacer. Fue recibido por cientos de sus seguidores en Ciénaga de Oro, donde habló de sus propuestas.

Más temprano, anunció un refuerzo para su equipo jurídico que justamente tendrá los ojos puestos sobre esa región del país. “Hemos designado al abogado Miguel Ángel del Río para que construya el equipo que procesa judicialmente a todos los compradores de votos en el Caribe”, trinó Petro.

Publicidad