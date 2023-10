Alcalde de Neiva sería suspendido por audios que lo vinculan con la campaña de Wilker Bautista

La Procuraduría General de la Nación notificará al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, de una suspensión provisional de su cargo tras unos audios liberados por La Silla Vacía que lo vinculan con el respaldo a la campaña del candidato Wilker Bautista .



En otras noticias: Fiscalía imputa cargos a alcalde de Neiva por irregularidades en contratación

Daniel Pacheco, director general de La Silla Vacía, develó que poseía unos audios de una reunión entre Gorky Muñoz, alcalde de Neiva que está imputado por cargos de corrupción; Wilker Bautista, aspirante al puesto; y otros funcionarios del gabinete municipal.

En estas grabaciones los implicados hablan de una inversión millonaria que harían para asegurar la elección del candidato Bautista.

"A mí no me vengan con cuentos de cifras y no sé qué, que encuestas, yo no soy tonto. Yo ni idiota que fuera voy a hacer y perdóneme la expresión, una inversión la hijuep@#*, porque toca hacerla, y un esfuerzo berraco electoral, para todo esto y entonces para ir a perder", expresó el alcalde de Neiva.

El alcalde de Neiva también declaró en los audios: "No le quepa la menor duda, por ejemplo, ¿qué estructura puede contratar 50 mil personas para trabajar el día electoral? (...) Wilker va a tener 50 mil porque yo voy a la fija, no nos vamos a quemar".

