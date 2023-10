Alejandro Eder es el nuevo alcalde de Cali: repuntó y venció a Roberto Ortiz

Alejandro Eder se convirtió en el nuevo alcalde de Cali. El empresario y líder del movimiento Revivamos Cali se alzó en las urnas por encima de Roberto Ortiz, quien punteó en los sondeos realizados por distintas firmas.



Durante la mañana de este domingo, 29 de octubre de 2023, Alejandro Eder votó en Cali acompañado por Taliana Vargas, su esposa, y por una de sus hijas.

En medio de esta aspiración, Alejandro Eder se alió con Diana Rojas y Wilson Ruiz, quienes declinaron sus candidaturas para hacer parte de la campaña del empresario.

La carrera a la Alcaldía de Cali de Alejandro Eder se vio marcada por sus denuncias sobre una presunta campaña sucia en su contra. A pocos días de los comicios, hizo referencia a noticias falsas y señalamientos.

“En dos semanas me acusaron de ser extranjero, me acusaron de ser guerrillero y haberles entregado el país a las FARC, me acusaron de ser paramilitar y haber despojado tierras, suplantaron a mi equipo de campañas y distribuyeron por toda la ciudad volantes falsos, han hecho una campaña de ataque digital sin precedentes”, sostuvo Alejandro Eder el pasado 25 de octubre.

Alejandro Eder alcanzó la Alcaldía de Cali luego de haber sido candidato en 2019 y ser derrotado por Jorge Iván Ospina, el saliente mandatario de la capital del Valle del Cauca.