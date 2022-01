Alejandro Gaviria llama mentirosa y desleal a Íngrid Betancourt

El precandidato Alejandro Gaviria habló de sus diferencias con Íngrid Betancourt, la líder de Verde Oxígeno que ha criticado al precandidato por el apoyo que recibió de Germán Varón, senador de Cambio Radical. La política ha sostenido que no permitirá que las maquinarias entren al movimiento.

Esto dijo el exministro sobre la polémica.

Noticias Caracol: Lo acusan de permitir que la maquinaria y la corrupción entre a la Coalición Centro Esperanza, ¿los traicionó?

Alejandro Gaviria: No la traicioné, simplemente yo he recibido apoyos políticos de manera individual, no institucional. Quiero recordar el acuerdo Centro Esperanza, que se firmó el 28 de noviembre del año pasado donde dice en el último punto, de manera clara y explícita: “Invitamos a todos los colombianos, independiente de cualquier filiación ideológica, a que nos acompañen hasta la victoria”.

He recibido apoyos del sindicato de la DIAN, de un conjunto de trabajadores de la salud, de exgobernadores, todas personas honestas que comparten de alguna manera mi visión y sobre todo esa necesidad de transformar y cambiar a Colombia.

NC: ¿Ese acuerdo dice que cualquier partido político puede entrar?

Alejandro Gaviria: No, el acuerdo dice apoyos individuales, no partidos políticos, yo no estoy recibiendo el apoyo de ningún partido político. Llegó el senador Germán Varón, Cambio Radical hizo una aclaración de manera perentoria diciendo que no existía un apoyo institucional.

NC: ¿Este escándalo los afecta?

Alejandro Gaviria: Voy a volver un paso atrás. El acuerdo que firmamos ese día dice también en el primer punto que los precandidatos competirán de manera fraterna y leal.

NC: ¿Hay lealtad? Íngrid dice que usted permitió el ingreso de gente que no puede estar en la coalición.

Alejandro Gaviria: Estoy cumpliendo los acuerdos al pie de la letra. Ella ha dicho que hay un anexo que complementa estos acuerdos, eso no es verdad, ella está diciendo mentiras, no hay ningún acuerdo. Y nosotros estuvimos el lunes (24 de enero) discutiendo todos los precandidatos de la coalición, tuvimos mucho tiempo para discutir este tema, ese tema no salió, Íngrid en ningún momento levantó la mano y dijo “me preocupa esto”, sino que decidió hacerlo de manera pública y desleal.

NC: ¿Qué va a hacer con la advertencia de Íngrid Betancourt de no permitir que Cambio Radical ingrese a la coalición?

Alejandro Gaviria: Cambio Radical no está entrando a la coalición, quiero repetirlo una y otra vez. Es un apoyo, como dice el acuerdo, independiente, voluntario, entre una persona que es respetada en el mundo político de Colombia. No entiendo ese reclamo, aquí no está entrando ningún partido político. Soy el único candidato que es independiente, no he hecho ni he tenido relaciones con la política, que cuando me iban a visitar los diferentes congresistas al ministerio ni siquiera preguntaba por el partido político, desde el comienzo he dicho que esta es una candidatura que quiere unir a Colombia, a fuerzas políticas diferentes. Que ella me acuse de politiquero y clientelista es un despropósito, es una cosa que no tiene sentido, está salida de cualquier propósito.

NC: Íngrid Betancourt dice que no acepta ese apoyo y que no renuncia.

Alejandro Gaviria: Yo no voy a renunciar a la coalición, no tengo por qué renunciar. Si ellos quieren tomar una decisión distinta lo tendrán que hacer de manera unánime. He cumplido al pie de la letra los acuerdos, he estado siempre puntual en las reuniones, he discutido los temas con franqueza, soy el que representa la diferencia, el cambio de verdad, la transformación, el que ha puesto los temas ideológicos.

A esta coalición el país le reclama que no ha puesto los temas, eso es lo que yo he venido haciendo en las últimas tres semanas. Continuaremos creciendo y la idea que sigo teniendo es que yo voy a ganar la consulta del 13 de marzo.

NC: ¿Este escándalo les quita votos?

Alejandro Gaviria: Es perjudicial porque el país está esperando otra cosa, que nosotros como centro político que predicamos la unión tengamos la posibilidad de unirnos al menos entre nosotros mismos. Soy consciente, lo lamento, no fue algo que hice o que quisiera que pasara, pero tenemos una posibilidad de reunirnos, de que el sentido común impere otra vez, de que con razonabilidad y lucidez podamos llegar a un acuerdo.

NC: ¿Qué puede pasar en el cara a cara con Íngrid Betancourt?

Alejandro Gaviria: Hablar con franqueza, decir lo que pasó y no debió haber pasado, defender estos apoyos independientes que han llegado aquí, que no son solo de políticos, son de muchas fuerzas de la sociedad civil que me han querido apoyar.

NC: ¿Qué pasa si Íngrid Betancourt gana la consulta presidencial?

Alejandro Gaviria: Nosotros tenemos que hacer primero una construcción de confianza al interior y segundo, la coalición hace unas reglas claras desde el comienzo y es que los candidatos perdedores deben apoyar al candidato ganador y, además, vamos a gobernar conjuntamente. Yo cumpliré los acuerdos como siempre lo he hecho.

NC: ¿Qué han dicho los otros precandidatos?

Alejandro Gaviria: He hablado con algunos de ellos, no con todos. Hay preocupación de que esto nos hace daño, de que esto electoralmente va a tener consecuencias adversas, de que tenemos que hacer un último esfuerzo para que esto salga adelante, de que el centro político unido es un imperativo en este momento en la política de Colombia.

NC: ¿Qué le dice al país?

Alejandro Gaviria: Que yo soy un candidato independiente, que quiero unir a Colombia, que yo represento el cambio en serio, el cambio de verdad, que los valores por los que yo dejé la universidad y entré a la política están allí intactos. Es la capacidad de unir una honestidad y decencia que he mostrado en todas mis actuaciones públicas y el conocimiento del país y de todas sus políticas públicas, algo que le falta a la coalición.

NC: Íngrid Betancourt dice que cuando se reunieron no sabía de ese respaldo, ¿es cierto?

Alejandro Gaviria: Es un apoyo de un congresista independiente que dijo que estaba conmigo porque compartía mi experiencia en lo público, el conocimiento que tengo del país y la honestidad, que eran valores compartidos. Eso se hizo público desde horas de la mañana, pudimos haberlo discutido esa tarde del lunes.

NC: ¿Qué piensa de Íngrid Betancourt?

Alejandro Gaviria: Tuve una conversación con Íngrid Betancourt en abril, antes de lanzarme a la Presidencia, con mi esposa, un sábado en la mañana de tres o cuatro horas; es una persona que yo admiro, que representa la reconciliación del país, donde teníamos muchas coincidencias políticas. Me sorprende cuando ella se lanzó a la Presidencia sin habernos contado, de un momento para otro, pero dijimos está bien, entendemos las razones, la coalición necesitaba una mujer. Lo de ayer, lo digo con toda sinceridad, me sorprendió para mal. No esperaba ese pronunciamiento público de esa manera. Ella lo que hizo fue un señalamiento, por eso dije que me parecía ese señalamiento oportunista.

NC: ¿No renuncia a la coalición?

Alejandro Gaviria: Yo no voy a renunciar a la coalición porque creo que yo represento la posibilidad de que la coalición llegue fortalecida a la primera vuelta, soy el que tengo esa posibilidad de que el centro político ocupe un espacio y gane la elección.