Alejandro Gaviria anuncia apoyo a Petro: “Algunas ideas de Rodolfo Hernández son mera charlatanería”

El exrector de la Universidad de los Andes y ex precandidato de la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, anunció este jueves, 2 de junio de 2022, su adhesión a la campaña presidencial de Gustavo Petro, del Pacto Histórico.

"Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con la Corte, son mayores con Rodolfo Hernández", afirmó.

Publicidad

Asimismo, Alejandro Gaviria cuestionó que la campaña del contrincante de Gustavo Petro haya “apelado a un discurso anticorrupción eficaz, pero oportunista”.

“Rodolfo Hernández tiene también una idea de la austeridad que desconoce la realidad económica y presupuestal, que no está basada en un entendimiento profundo de la economía”, enfatizó el también exministro de Salud.

Sin embargo, Alejandro Gaviria también hizo referencia a las preocupaciones de las propuestas de Gustavo Petro en materia de salud y economía.

“Me preocupa la posición de Gustavo Petro sobre la salud, así lo he manifestado muchas veces. Una estrategia de atención primaria no es un reemplazo al sistema de salud. Nuestro sistema de salud hay que fortalecerlo, no acabarlo. También me preocupan algunas propuestas sobre el manejo económico. Seguiré aportando ideas al respecto, contribuyendo la agenda de cambio que necesita Colombia”, señaló.

Publicidad

De igual forma, Gaviria enfatizó que, como lo advirtió en su campaña como precandidato a la Presidencia de Colombia, “un eventual gobierno de Gustavo Petro tendrá un gran peligro: la ineficacia, el no ser capaz de llevar a cabo las reformas que el país demanda".

"No lo veo como una amenaza institucional o democrática”, puntualizó.

Mi posición de cara a la segunda vuelta presidencial en defensa de la democracia, las ideas liberales y el cambio social: pic.twitter.com/0wBAsgNdQB — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 2, 2022