“Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas”: Álvaro Uribe

Este martes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez realizó una nueva publicación para referirse a la polémica por el reconteo de votos sobre las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo en Colombia.

Cabe señalar que luego de que desde varios sectores, incluido el presidente Iván Duque, se pidiera un recuento de votos, el registrador nacional, Alexander Vega, dijo que solicitaría al Consejo Nacional Electoral que se haga por las inconsistencias reportadas en el preconteo.

Publicidad

“El llamado es aceptar los resultados una vez el Consejo Nacional Electoral acepte el recuento de votos de Senado”, dijo Vega.

Ante esto, muchos han sido los pronunciamientos a favor y en contra, pues hay quienes dicen que podría contribuir a despejar dudas, pero también cuestionan que si la cadena de custodia de los votos ya se rompió no sería favorable.

Publicidad

Y a esto se suma el reciente pronunciamiento del exsenador Álvaro Uribe, que se va lanza en ristre contra el candidato Gustavo Petro, a quien le dice “gánese las elecciones, no pretenda robárselas”.

“¿Qué pretende el señor Petro? ¡Que aparezcan 500 mil votos, abrumadora mayoría en su favor y no preguntemos nada! ¡Que miles de electores reclamen porque sus votos no aparezcan y no haya respuesta! ¿Por qué le tema a un reconteo transparente, que empiecen a mirar cuántos tarjetones se entregaron en cada mesa y se revise que no estén adulterados y que hubieran sido contabilizados de debida forma? Dr Petro, al buen pagador no le pesan las prendas”, dice Uribe en el nuevo pronunciamiento.

Dr Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras pic.twitter.com/PxjdX7l6Lr — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 22, 2022

Publicidad

Es de recordar que el pasado domingo Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, dijo que no era conveniente un reconteo de votos y anunció que no asistiría a “debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados”.

Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto.



Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud.



En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2022