“Ameritaría un paso al costado”: Gustavo Petro sobre situación de Piedad Córdoba

El presidente electo Gustavo Petro en diálogo con Cambio habló de la situación de Piedad Córdoba, senadora elegida por el Pacto Histórico, a quien incluso le pidió en su momento alejarse de su campaña “hasta que resuelva sindicaciones jurídicas”.

“La no posesión tiene unas implicaciones judiciales, también constitucionales graves. No hablaría de eso. Pero sí hablaría de que la senadora Piedad Córdoba, ante el hecho de que hay un algún tipo de relacionamiento con la justicia de los Estados Unidos, ojalá favorable a ellos, debería, sí, tener un compás, porque su accionar político como senadora queda influenciado por un hecho objetivo. Y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que yo no puedo calificar. Entonces eso ameritaría que diera un paso al costado, aun siendo senadora”, señaló el presidente entrante.

La senadora es señalada de presuntamente manipular la liberación de secuestrados, coordinada con la cúpula de las extintas FARC, entre los que estaba Íngrid Betancourt. También es indagada por supuestamente haber tenido vínculos con el empresario Álex Saab, extraditado a EE. UU.

Precisamente en uno de los debates a la Presidencia, el candidato Federico Gutiérrez le preguntó a Gustavo Petro si extraditaría a Piedad Córdoba, a lo que Petro respondió “sí”.

En la entrevista con Cambio, el presidente entrante también dio detalles de su encuentro con el presidente Iván Duque.

“Él al principio estuvo frío, pero se fue humanizando en la conversación y al final rompió incluso los protocolos y me llevó a un rincón del Palacio. En un pasillo había dos de estos soldados vestidos de la época de la independencia y había una urna. Entonces me dijo: ‘Yo quiero mostrarle esto’. Y entonces fui. Vi la urna y ahí estaba la espada de Bolívar, la que nosotros recuperamos”, contó Petro.