"Anoche no hablamos con Petro": Francia Márquez no sabe aún si será fórmula vicepresidencial

Francia Márquez obtuvo 783.160 votos en la consulta interpartidista del Pacto Histórico, cifra que la pone como la gran revelación de las elecciones del13 de marzo. Escuche lo que dijo en Noticias Caracol sobre su futuro y la posibilidad de ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

“Lo que pase con la fórmula lo vamos a discutir entre hoy y mañana, vamos a discutir cuál es el camino que sigue. Lo que sí estamos seguros es que queremos un cambio para el país, vamos a seguir apostándole desde el Pacto Histórico a esa transformación, queremos dignidad humana y el logro de la paz”, manifestó.

Publicidad

Sobre la posible llegada a la Vicepresidencia de la República, dijo que “más que un cargo en el que pueda estar Francia, yo he apostado a una transformación de país”.

Reveló además que en la reunión del Pacto Histórico no cruzó palabra con Petro sobre hacer equipo: “anoche no hablamos. Saludamos a Colombia, saludamos al país y cada uno se fue”.

Publicidad

“Ahora somos nosotros los que estamos revisando si lo más pertinente es estar en una fórmula vicepresidencial o no, vamos a mirar qué es lo más pertinente para una construcción de país y para este camino político”, señaló.

¿Por qué requiere tanto análisis la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro?

“Yo no tengo ninguna discusión en términos de una fórmula o no, para mí la política apenas empieza, la política representativa que no se agota ahora en 2022. Esto es un proyecto de largo aliento y bueno, aquí estamos, repensando la política”, explicó la representante del Polo y del Pacto Histórico.

Publicidad

Como conclusión, dijo que “lo que queremos ser no es llegar a un cargo, la Presidencia no es el fin, el fin de este camino es lograr que mi gente viva en dignidad, lograr para la guerra, que la gente no tenga que pasar necesidades ni hambre, que ningún niño tenga que morir de hambre. El fin que quiero es una Colombia distinta, con justicia social, con justicia racial, con justicia de género, con justicia ecológica, donde podamos andar sin miedo y también los jóvenes en los barrios populares”.