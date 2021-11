“Aprenda a perder”, le dicen a María Fernanda Cabal desde el Centro Democrático

Se desató una controversia en el Centro Democrático por el mecanismo que usó el Centro Democrático para escoger su candidato a la Presidencia de la República. Precandidatos como María Fernanda Cabal, que perdieron frente a Óscar Iván Zuluaga, están pidiendo que se divulguen las 4.200 encuestas hechas para la elección, 3.000 de las cuales fueron desechadas.

El 22 de noviembre, la congresista había expresado que firmó “un pacto de honrar lo que se determinó allí. Hubo veeduría, hubo auditoría, o sea que mal pudiera yo generar sospechas y suspicacias. Vamos a trabajar unidos y el propósito es Colombia”.

Pero la posición de María Fernanda Cabal parece haber cambiado.

Fuentes del Centro Democrático revelaron que el día que se anunció la candidatura de Zuluaga, Paloma Valencia le dijo a él que María Fernanda Cabal debía encabezar la lista al Senado, dado que habría quedado de segunda en las encuestas.

Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe rechazó la propuesta porque, según afirman, había un compromiso para que esa lista la encabezara Miguel Uribe, lo que fue ratificado en la reunión de bancada.

Luego se escucharon rumores sobre la transparencia de la encuesta y el hijo de María Fernanda Cabal retrinó un mensaje en el que un militante del Centro Democrático expresó su preocupación por los resultados.

“Qué sentirán la doctora María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, Alirio y Paloma al ver que a ellos sí les toca tragarse ese sapo y salir sonriendo a decir que la elección fue trasparente”, decía el mensaje.

Luego, María Fernanda Cabal, también en Twitter, hizo conocer su inconformidad por los resultados de la encuesta y respondió a un comentario de la joven Natalia Bedoya.

“Todo debe hacerse público por respeto a los electores: 1) La muestra; 2) Los datos recaudados, incluidas las 3.000 encuestas desechadas. Esto, hasta hoy, no ha sido entregado ni a la auditoría ni a la veeduría”, escribió la senadora.

El precandidato por el Centro Democrático Alirio Barrera manifestó que todos “habíamos acordado que solamente se daría a conocer el ganador de la encuesta. Pues en vista de que hoy se está pidiendo por parte de varios sectores que se entreguen los resultados generales de la encuesta, no tengo ningún inconveniente en que se publiquen”.

Dicen en la bancada que había un pacto de que lo único que se haría público era el nombre del ganador, pero no había acuerdo sobre quién encabezaría la lista al Senado.

Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, hizo un llamado a la unidad de su partido y le envió un mensaje directo “a la doctora María Fernanda Cabal para que aprenda a perder, no es momento de división, es momento de trabajar por Colombia y entender que el enemigo está afuera. Aprendamos de los errores y ojalá todas las encuestas se publiquen”.

El candidato Óscar Iván Zuluaga también se mostró a favor de que se conozcan los resultados.

“Yo siempre he dicho que sí. Me parece que de eso hay que hacer total claridad y la única forma es publicándolos, haciéndolos públicos, eso no es ningún misterio”, afirmó.