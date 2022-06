Asesores de Rodolfo Hernández interrumpieron entrevista cuando le preguntaron sobre proceso judicial

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien hizo denuncias desde Estados Unidos sobre un supuesto plan para asesinarlo, estuvo en gira de medios en ese país y concedió entrevistas al periodista Jaime Bayly y también a Noticias Telemundo.

Hernández sostuvo una conversación con el periodista Rogelio Mora-Tagle sobre la campaña presidencial y amenazas en su contra.

“Cancelamos a partir de hoy. Usted no sabe Rogelio que están haciendo planificaciones macabras y van a terminar es planificando crímenes, y entonces como estoy avisado, soldado avisado no muere en guerra”, manifestó el candidato por el Movimiento de Liga Gobernantes Anticorrupción.

En cuanto a las últimas encuestas en las que cada vez es más reñido el panorama entre el ingeniero y el candidato Gustavo Petro, Hernández señaló: “Todo esto de las encuestas es importante, yo no peleo contra ellas, son fotos de un momento. Todavía nos faltan 10 días para la elección final, la gran encuesta es ahorita el 19 de junio”.

Asesores de Rodolfo Hernández interrumpen entrevista

El periodista también le consultó al candidato sobre el proceso judicial en su contra por celebración indebida de contratos; sin embargo, cuando estaba respondiendo, sus asesores lo interrumpieron.

“Mire Rogelio, eso no me metieron uno, 200 procesos”, alcanzó a decir el exalcalde antes de que una mujer interrumpiera la entrevista.

“Se pasaron del tiempo, gracias”, dijo ella, a lo que el entrevistador replicó: “pero déjale responder porque si no queda inconcluso”.

Otro hombre, al parecer escolta de Hernández, también se metió a la entrevista y le entregó una botella con agua.

“Yo no debo nada, tengo el alma limpia, pues contestemos”, dijo el candidato.

Y así respondió: “Total de que usted no puede pretender hacerme esa pregunta para desprestigiarme, cuando lo que yo he hecho es servirle, tengo el alma limpia, yo no he robado un peso, ni nunca me lo robaré”, afirmó.

Tras conocerse apartes de la entrevista, en redes sociales las críticas hacia el candidato no se hicieron esperar. Él, hasta el momento, no se ha pronunciado.