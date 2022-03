Atentado en Arborizadora Alta: ¿qué proponen candidatos presidenciales para combatir el terrorismo?

Frente al más reciente ataque terrorista en Bogotá, en el CAI de Arbolizadora Alta, en Ciudad Bolívar, Noticias Caracol buscó la opinión de los candidatos presidenciales para conocer sus propuestas en la lucha contra estos grupos criminales.

Enrique Gómez Martínez – Salvación Nacional

“Es prioritario enfrentar al terrorismo. Necesitamos una política pública de seguridad y defensa que aclare los roles de las distintas agencias de inteligencia, levantar la moral de la fuerza pública en general que está por el piso por estar mal manejada y reconocer que los tratados de paz de La Habana fueron un fracaso. Es guerrilla que está entrando a Bogotá por el Sumapaz y quieren socavar el proceso del 29 de mayo y perturbar la tranquilidad y deprimirla para que no vote”.

Sergio Fajardo – coalición Centro Esperanza

“Una persona del Gobierno nacional permanentemente trabajando, articulada desde el punto de vista de la seguridad, con cada alcaldía, con cada Gobierno departamental donde tengamos los puntos neurálgicos de Colombia. Eso es necesario, porque muchas veces alcaldes y gobernadores están sueltos y no tienen las herramientas, la capacidad, para tomar una cantidad de decisiones. El Gobierno nacional, conmigo como presidente, participa en los sitios principales de Colombia donde hay más miedo, donde hay mayor inseguridad, siempre al lado de alcaldes y gobernadores para garantizar una seguridad y que no sea, repito, cada que hay un ataque ir a hacer presencia porque eso no funciona, no ha funcionado y está entregando el país en la peor condición”.

Federico Gutiérrez – Equipo por Colombia

“Quienes justifican eso no pueden seguir teniendo avales de la sociedad colombiana. La violencia no es justificable y a quienes cometen estos actos terroristas con supuestas reivindicaciones sociales la sociedad colombiana tiene que seguir diciendo que no más y el Estado los tiene que combatir y tiene que garantizar la seguridad para todos los colombianos en todos los territorios, y por eso también desde acá hay que decir que nosotros como equipo implementaremos los acuerdos de paz, pero haremos que las FARC también le cumplan al país, porque nosotros estamos al lado de las víctimas”

