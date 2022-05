Aumenta preocupación por falta de auditoría internacional en elecciones: ¿qué dicen los candidatos?

Desde Suiza, el presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó la decisión de que no habrá auditoría internacional para las elecciones del domingo 29 de mayo , lo que aumentó la preocupación de los partidos políticos.

El mandatario aseguró que los recursos para ese contrato se giraron el 2 de mayo.

Publicidad

“Así que hago un llamado a las autoridades electorales para que los recursos que ya se giraron sean destinados a la contratación de esa auditoría externa y que los resultados de esa auditoría externa se le transmitan a todo el país”, sostuvo.

La razón, según las autoridades electorales, es que ya existe un proceso similar suscrito entre la Registraduría y la firma JAVH MacGregor en 2021, pero, además, que ya no hay tiempo para el proceso.

Analistas políticos, como Pedro Viveros, aseguran que se trata de una mala gestión de Alexander Vega para dar garantías sobre un proceso tan importante como las elecciones.

“Siempre en Colombia ha existido el monitoreo de las elecciones por parte de los partidos, pero el mal manejo del registrador Álex Vega ha llevado a que los colombianos tengamos esta zozobra a 4 días de las elecciones. Porque no informa a la opinión pública qué está ocurriendo, nunca entrega de manera inmediata resultados ni cómo van los procesos”, aseguró Viveros.

Publicidad

Para las campañas políticas, la decisión se produce cuando más se requieren garantías de transparencia en el proceso electoral.

El aumento de testigos electorales es visto en este momento como alternativa a la falta de esta auditoría. Sin embargo, ese proceso va lento y hoy solo hay un poco más de 27.000 testigos para cubrir 102.152 mesas de votación.

Publicidad

“Hubiera servido, definitivamente ya no está. Por eso, nosotros seguimos avanzando con la convocatoria de testigos electorales, los cuales ya empezamos a registrar, donde tiene que acelerarse el registro de testigos para cuidar cada voto”, dijo Federico Gutiérrez, candidato presidencial del Equipo por Colombia.

“A mí me parece que el doctor Álex Vega, ojalá me esté escuchando, tendría que ser muy bruto para ponerse a jugar con candela. Los incendios no se apagan con más gasolina, se apagan es siendo honorables, siendo correctos, y yo creo que él está en esa tónica", aseguró Rodolfo Hernández, candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Sergio Fajardo, candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, dijo “no hay las garantías que se necesitan en Colombia” y que “es muy desafortunado lo que está pasando”.

“Esperemos que las cosas salgan bien, pero lo que han hecho no tiene ninguna explicación y ha sido un daño muy grande”, señaló.

Publicidad

La empresa Datasys Group, que aspiraba al proceso, lamentó que la autoridad electoral no haya hecho la contratación por lo que calificó de dilaciones, presiones externas y retrasos administrativos del Consejo Nacional Electoral (CNE).