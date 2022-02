Bogotá y su educación: “Estamos creando doctores, pero dejando de lado la parte técnica”

El Bus Colombia llegó a Bogotá, la capital de Colombia, a la que llegan miles de jóvenes cada año buscando una oportunidad.

Yuber lleva el color y la alegría del Pacífico mientras empuja su carroza de frutas, con la que no solo alimenta a los bogotanos hace 16 años, también a su familia.

"Me ha ido bien porque gracias a Dios uno tiene salud y aquí he podido sobrevivir con esta carretica, pero, eso sí, me la han quitado bastante. Me han quitado más de 10 carretas”, explica Yuber.

El arte de Kaleth es tejer mochilas wayú, resistentes ante cualquier tipo de inclemencias. Hoy las exhibe en pleno 'septimazo' de Bogotá. Dice que en La Guajira se cansó de aguantar hambre y en la capital encuentra un mejor mercado.

"Llegué acá hace dos años. Estoy acá porque estoy buscando oportunidades para estudiar, para progresar, para salir adelante”, explica Joseph Kaleth.

Se estima que la población de la capital en los últimos 10 años aumentó un 10%, es decir, 705.000 habitantes más.

Hoy hay cerca 7.901.653 personas viviendo en Bogotá y, como dice el dicho, puede que en algún momento ya no haya cama para tanta gente. Según algunos, hoy se vive el bogocentrismo. La mayoría de quienes llegaron lo hicieron para conseguir mejores oportunidades de empleo.

"Bogotá tiene solo la oportunidad de crecer para arriba, ya no tienen la posibilidad hacia los bordes y como Bogotá tiene pocos suelos disponibles tenemos un problema grave y es el costo de la vivienda”, explica Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.

Otro asunto es la educación. En la capital se concentra cerca del 30% de los programas de educación superior. Oferta que, según algunos, se debería repensar.

"Llega uno a ser abogado, llega uno a ser profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y deja de lado esa parte técnica y tecnológica que es el futuro, es el presente de la demanda laboral. entonces estamos creando magísteres, estamos creando doctores, pero estamos dejando la parte técnica, que es lo que están demandando en este momento”, explica Karina Guerrero, representante estudiantil.

Sugieren mayor inversión en temas de conectividad porque, del presupuesto para la educación, solo el 13% es invertido en este aspecto. Algo que podría abrir la puerta al mundo sin salir de casa.

"La oportunidad de conexión radica en las vías, porque hay todavía departamentos que no tienen vías terciarias mínimas. Pero también hemos reconocido que la conectividad no solamente conecta, sino que permite a la persona del territorio acceder sin salir de su territorio", agrega Lina Marín, representante estudiantil.

Algo con lo que coincide Marco Pérez, director del Observatorio de Sociedad y Gobierno de la Universidad Externado. “Yo creo que los más jóvenes se están dando cuenta de que hoy pueden jugar no como locales, sino como globales”, dice.

