Cierre de la vía al Llano preocupa a los habitantes de Villavicencio: “El hambre no da espera”

En el kilómetro 46 inician los dolores de cabeza de los usuarios de la vía al Llano. Un tramo de 200 metros de la carretera está tapado por material de la avalancha de la quebrada Estaquecá. En un informe realizado en marzo de 2023, junto a la veeduría de la vía al Llano, Noticias Caracol denunció que esto podría pasar. Este es apenas uno de los 170 puntos críticos de esta carretera.



Don Gonzalo Suárez, ayudado de un bastón, atraviesa la quebrada Estaquecá, que tapó por completo un tramo de la vía al llano. Él ve con preocupación que no hay obreros trabajando para habilitar la carretera: “Lo que más nos preocupa es que no tenemos qué hacer, el hambre no da espera. El Gobierno dice que en 30 años o en 50 años se arregla, es que el hambre no le da uno a los 30 ni a los 50 años, le da desde la por la mañana al mediodía”.

Este tramo no lo ven los usuarios, pues por el Túnel Renacer hay paso bidireccional que permite la conexión. Kilómetros más abajo, en Naranjal, empieza el tráfico lento para cruzar por los puentes provisionales que se instalaron, luego de una avalancha que arrasó con todo a su paso y donde 27 personas perdieron la vida.

Parmenio Rojas, un transportador de pasajeros, aseguró que el estado de la vía le ha retrasado los viajes y se ha visto en la obligación de realizar una menor cantidad: “Anteriormente hacíamos tres viajes en el día, ahorita hace uno un viaje en 3 o 4 horas”.

Mientras tanto, en Guayabetal, Cundinamarca, el comercio está al borde de la quiebra. Por los derrumbes y los cierres en la vía, los viajeros no paran en el pueblo y pasaron de vender desde $600.000 diarios, a tan solo $50.000.

“Bajó el comercio, en la vía, los carros que transitan, se evitan los trancones. Ellos pasan directo, son muy pocos los que paran”, lamentó Olga Carreño, una comerciante de la zona.

Otro tramo está cerrado por un derrumbe que ocasionó paso en un solo sentido es el del kilómetro 69. En este punto tampoco se vio maquinaria trabajando y el paso alterno puede tardar más de 2 horas. En la zona se prioriza la seguridad, tanto para los viajeros como para los operarios.

“Un deslizamiento, una remoción en masa que se presente en todos los sectores de la vía Bogotá, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas de la vía son variables, no podemos hablar de temporada seca, de tiempo de lluvias”, comentó Germán Camargo, jefe operativo de la Defensa Civil, seccional Llanos.

Aunque la vía al Llano está habilitada las 24 horas para todo tipo de vehículos, es importante programar el viaje por los pasos alternos.