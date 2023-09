¿Cómo volver a Pereira una ciudad más competitiva en cuanto al sector empresarial?

Un problema que viven los empresarios en Pereira es el de la competitividad. Pese a que en esa ciudad se abren nuevas compañías, muchas se van a la quiebra con una velocidad alarmante.



Los sectores que más preocupan son el de la construcción y el comercio. Los dueños de compañías piden a las autoridades locales nuevas y mejores estrategias para mejorar la competitividad en esa zona del país.

“Las empresas no son sostenibles en el tiempo y no son sostenibles ambientalmente porque no hay un conocimiento previo del emprendedor antes de hacer su emprendimiento. El emprendedor generalmente lo hace por necesidad”, sostuvo Tatiana Moreno, directora de Emprendedores del Eje.

Según la Cámara de Comercio de Pereira, los sectores en los que los negocios tienen dificultades para permanecer en el tiempo son la construcción, comercio y manufacturas.

“En las empresas manufactureras hemos venido perdiendo terreno, empleos, pero en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de eventos, convenciones, hotelería, servicios y turismo hemos venido avanzando en los últimos años. Ese decrecimiento en algunos sectores se ha visto compensado por esa gran apuesta de la ciudad en términos de turismo empresarial”, sostuvo Jorge Iván Ramírez, director de la Cámara de Comercio de Pereira.

El reto para la Comisión Regional de Competitividad y el centro de pensamiento Pereira Cómo Vamos está en intervenir 5 frentes para hacer de Pereira una ciudad más competitiva.

“La ciudad tiene unos retos enormes frente a la disminución de los costos de la energía eléctrica, en mejorar los costos logísticos, en aumentar la calidad de la educación básica y media. También mejorar la igualdad entre hombres y mujeres para la generación de empleo”, indicó Natalia García, miembro de la Comisión Regional de Competitividad.

El reto para el próximo alcalde de Pereira está en mejorar los índices y mediciones económicas que ponen a la ciudad en el octavo lugar del ranking de las más competitivas.