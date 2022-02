"No les bastó con robarme, me dispararon": la inseguridad se volvió pan de cada día en Soacha

Doce personas han sido asesinadas en lo corrido del 2022 en Soacha, Cundinamarca. Más de mil han sido víctimas de atracos, sin duda la inseguridad es el dolor de cabeza de la población.

“Me abordaron dos sujetos, me robaron, me botaron al piso, me quitaron mis pertenencias, me quitaron mi bicicleta que es mi medio de transporte y tristemente me dispararon. No bastarles con el robo, sino que se levantaron y me dispararon de una, sin oponer resistencia”, comentó Andrés Felipe Tapiero, víctima de hurto en Soacha.

Este municipio al sur de Bogotá para algunos padece todos los problemas que tiene Colombia. Son más de 650 mil habitantes, según el DANE. Sin embargo, de acuerdo con sus autoridades, la cifra actual duplicaría la oficial. El miedo y la zozobra se volvieron el común denominador de las personas.

Si se habla de cifras parecerían bajas ante la cantidad de habitantes, pero, según las mismas autoridades, el subregistro, es decir, las personas que no denuncian, podrían triplicar las cifras de hurtos.

¿Cómo percibe la gente hoy en día la seguridad en Soacha?

“Con total inseguridad. Las personas tenemos miedo, nos atracan hasta a los niños para robarle las maletas, para mirar si llevan celular”, dijo Pedro Guzmán, veedor municipal de Soacha.

Y ese temor al atraco se percibe en cada rincón del municipio. Pese al aumento del pie de fuerza y de la lucha de las autoridades para contrarrestar la criminalidad, Soacha por esta época electoral parece seguir condenada, según sus habitantes, al temor.