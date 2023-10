Jóvenes de Montería piden cerrar las brechas entre los espacios rurales y urbanos en la ciudad

El país de los jóvenes se construye desde las regiones, por eso Noticias Caracol llegó a Montería para conversar con ellos sobre las peticiones que tienen para el próximo mandatario, a propósito de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.



Para Iván Benítez, líder juvenil de Montería, los espacios de recreación y deporte en la ruralidad son nulos y es una de las grandes problemáticas que el próximo alcalde debe solucionar. Esto para cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural.

“No solamente en los espacios de recreación, sino también en la educación. Hoy en día para los jóvenes de la zona rural acceder a la educación superior en la ciudad de Montería es una problemática. No hay medidas para cerrar esa brecha”, aseguró.

Por otro lado, Leidy Maldaceda, una joven estudiante de la capital cordobesa, resaltó que hay tres aspectos que el próximo mandatario debe tener en cuenta en relación a la educación: acceso, permanencia y calidad.

“No todos los jóvenes pueden acceder a una universidad, ya sea pública o privada. Aunque muchos logran acceder a un cupo en estos espacios, no pueden permanecer porque no tienen para comprarse un plato de comida o no tienen cómo transportarse diariamente, entonces les toca salirse para trabajar y subsistir. En cuanto a la educación media, hay una brecha enorme entre las instituciones públicas y las privadas, como no todos los niños tienen acceso a la privada les toca ir a la pública y se nota mucho la diferencia”, sostuvo.

Publicidad

María José Negrette, consejera de Juventud, aseguró que no existen garantías reales para que la participación de esa población sea un éxito: “Los jóvenes representamos el 27% de la población de la ciudad de Montería y existe una gran brecha en cuanto a la participación de las juventudes, principalmente porque no existe una promoción y unas garantías de permanencia”.

Alexander Pacheco, líder juvenil, destacó la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a un primer empleo.

“En Montería, acceder a un empleo por primera vez se ha convertido en una tarea imposible, los jóvenes debemos recurrir a las economías informales que incluso tienen aumento en la ciudad como el mototaxismo y el comercio. El reclutamiento de grupos armados en la ciudad son alternativas que han dificultado que los jóvenes podamos acceder a un empleo digno”, concluyó.