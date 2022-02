Jóvenes del Meta: “Nos están fomentando el miedo para vendernos una supuesta seguridad”

El Bus Colombia llegó hasta Villavicencio, Meta, la puerta del Llano y la Orinoquía. Felipe Cerquera, Karen Lorena Ibáñez, Ricardo Rodríguez y Julio Rueda expusieron su visión de diferentes temas que afectan a su región y a su gente. Esto dijeron:

Violencia en el Meta

“Los hechos de violencia no son espontáneos. Buscan renovar la credibilidad que se ha perdido en los partidos políticos”.

“Nos están fomentando el miedo para brindarnos una supuesta seguridad. Mas allá de la inseguridad, es la falta de oportunidades. Si hay educación, podemos desarrollarnos. Considero que es muy importante no dejarnos llevar por el miedo”.

“Se dejó a un lado el proceso de paz, algo muy importante, y se dejó de lado por brindar supuestamente más seguridad y los grupos al margen de la ley hoy se están haciendo sentir. Es una causal generar miedo en la población y brindar una votación a los políticos antiguos, con un gobierno que supuestamente nos están protegiendo”.

“Están buscando vender el miedo para, así mismo, vender también la solución para la seguridad, pero venimos mal gobernados por generaciones que no han hecho la mayor cosa por el tema de la seguridad. Le dieron la espalda al proceso de paz. Y hoy en día, las disidencias están retomando esas banderas, porque el Gobierno no ha cumplido con esos acuerdos de paz que debieron haberse cumplido. Los que estamos viviendo esa situación somos el departamento del Meta, Arauca y el Magdalena Medio”.

Diálogo con el ELN

“Es totalmente necesario la mesa de concertación y diálogo con el ELN y, así mismo, negociar y tener una articulación total en nuestro territorio. En una negociación, el primero que pierde es el que primero se levanta de la mesa”.

“Un diálogo va entre las dos partes y se debe demostrar a través de las acciones. Y sí tienen que cesar (las acciones de secuestro), pero a medida que empiece ese proceso se van a mostrar esos resultados”.

“Me imagino que la mentalidad del ELN es que, hasta que por parte del Gobierno no se vean unos resultados, ellos no van a dejar sus acciones. Así que tenemos que llegar a un punto entre las dos partes y se deben ir dejando ese cese al fuego, secuestros y demás”.

Medio ambiente

“La conservación de los recursos y la biodiversidad con la que contamos en el país y en la Orinoquía no son negociables. Por eso, no deberíamos darle continuidad a esta resolución (que permite minería en parques naturales). No nos garantiza una conservación".

“La Universidad de los Llanos ha venido creciendo, ahora tiene una sede en Granada, pero su presupuesto es el mismo. Las universidades crecen en infraestructura y en programas académicos, pero su financiación es la misma”.

Investigación científica y educación

“La Universidad de los Llanos tiene un presupuesto de investigación y ya pedí un informe de qué se ha investigado. Uno se da cuenta de que la universidad lo que investiga es muy poco, teniendo en cuenta los recursos”.

“Considero que la investigación científica y académica debe ser tenida en cuenta para la toma de decisiones, que realmente tengamos una voz y voto en la toma de decisiones”.

Medio ambiente

“En la cultura de los Llanos se han venido talando los bosques para sacar el ganado y sacar ese sustento económico. Debemos sacar ese chip. Como ingenieros ambientales, podemos asesorar el tema de ganadería sustentable y acciones que pueden proteger nuestro entorno ambiental. Podemos cambiar de explotación ganadera a proyectos de ecoturismo para solventar esta economía”.

Turismo comunitario

“Hay que apoyar a estos talentos juveniles que hoy en día están liderando los temas de turismo comunitario, como el parque Cerro de Colores, de la comuna 2, que es un barrio popular. Que los muchachos que eran disidentes o lideres cabecillas de las pandillas hoy en día están tomando el territorio y la comunidad con tejido social, ofreciendo paquetes turísticos, tipo comuna 13 de Medellín, y están llevando turistas a conocer el territorio”.