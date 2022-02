Jóvenes en Montería y sus denuncias: “Si no estoy con tal político no puedo acceder a la educación”

El Bus Colombia llegó hasta Montería, capital de Córdoba. Allí Mario Andrés Velásquez, Isaac Asís, Juan Camilo Camargo, Kevin Gómez y Yaniris López se pronunciaron sobre las problemáticas de la ciudad . Esto dijeron.

“Faltan oportunidades en educación, también de economía y empleo. Los jóvenes no pueden acceder a esas oportunidades y ahí es donde aprovechan los grupos armados para acercarse e integrarles”.

Publicidad

“Somos 146 mil jóvenes y en la Universidad de Córdoba, que es la única publica que hay, apenas hay 18 mil”.

“La falta de oportunidades también es que si no perteneces a una casa política, si no estoy con x o y político yo no voy a poder acceder a la educación”.

Publicidad

“Los caciques son los que tienen el poder el dinero y se aprovechan del hambre y la necesidad de las personas”.

“Yo soy victima del conflicto armado, y qué pasa: no conocen nuestras necesidades, de la falta de oportunidades y por eso muchos jóvenes se abstienen de votar”.

Publicidad

“Nosotros como jóvenes podemos poner senadores, presidente porque los grandes movimientos nacen de los jóvenes y de los jóvenes universitarios”.