Jóvenes en Soacha hablan de “abandono estatal” y piden que no los vean como “botín de votos”

Hasta Soacha, un municipio que para muchos expertos es el reflejo fiel de una parte de Colombia que es víctima del desplazamiento y la inseguridad, entre otros, llegó el Bus Colombia para hablar con sus jóvenes. Daniel Pico, Laura Margarita Pérez, Jeison Fonseca y Fabián Pinto dieron su visión de las problemáticas de la ciudad.

“A la cultura no le estamos danto ese protagonismo y ese eje fundamental que tiene para la sociedad. Si manejamos la cultura de la manera importante como es el desarrollo y el manejo de todo el municipio sería muchísimo mejor”

“Garantías es lo que tenemos que proporcionarle, tanto a la población juvenil como a todos los habitantes. Este municipio es grande en extensión y muy grande en oportunidades de trabajo y eso es lo que tenemos que manifestando aquí: trabajo y oportunidades para los jóvenes y la población soachuna”

“Es indudable que Soacha es una ciudad en constante crecimiento. Empezar a identificar a Soacha como un punto cultural significativo dentro de todo el territorio de Cundinamarca es sumamente importante por todos sus hallazgos, que pueden llegar a potencializar a Soacha como un eje turístico de todo el departamento”

“Debemos dejar de ver al municipio como una ciudad que no le aporta a la economía nacional del país. Soacha no es un municipio hueso, como lo sugirió en un momento el pasado alcalde de Bogotá, realmente es un lugar de oportunidades y se deben atender temas transversales del municipio”

MOVILIDAD

“Tenemos una movilidad, que conecta a los departamentos del sur de Colombia con la capital, muy desatendida. Una autopista que realmente genera un malestar entre los ciudadanos. Además, tenemos una solución de transporte masivo para los ciudadanos muy escaso, limitado, que realmente no le aporta a la economía del municipio”

“Se han planeado nuevos puntos de Transmilenio en la ciudad, pero pienso que debe haber otros interconectores viales, no solo apoyando el tema de la Autopista sur, que es muy limitada y pasan 4 millones de vehículos en un fin de semana que tenga puente, ahora empezar a pensar en que el metro tenga una conexión con Soacha sería sumamente clave, no solamente para los estudiantes sino para toda la fuerza laboral que hoy reside en la ciudad”

ALTOS DE CAZUCÁ

“Cazucá es un espacio que ha sido muy abandonado estatalmente y no es mentira para nadie. Estamos necesitando colegios públicos, garantías de educación, de movilidad. Estamos buscando que inviertan nuestros impuestos en lo que es. Son mis impuestos, ¿a dónde se están yendo y para dónde los están llevando sin tener en cuenta Cazucá?”

“Hay un abandono estatal que hace que la población aumente y no haya garantías que se necesitan en esta población. Cazucá está abandonado y no puede seguir así ni tampoco ser un botín de votos, los políticos no pueden pretender que en Cazucá por comprar a las personas entonces adoquinan o no la calle”

CULTURA

“Son cada vez menos los jóvenes que se incentivan para estar en la cultura, para que dancen, bien, cante, toque un instrumento. ¿Por qué no beneficiamos a estos jóvenes que nos están representando a nivel nacional e internacional? Cada vez el apoyo es menos o le damos un presupuesto a solo un grupo, pero estamos hablando de más de 45 que se presentan por estímulos. Nos toca a nosotros mismos como artistas buscar los momentos o espacios para poder fomentar la cultura”

PREDIAL

“El impuesto predial se hizo en un momento totalmente inadecuado. En plena pandemia, familias con una economía totalmente inadecuada se les aumentó el impuesto en más de un 100%, en lugares donde no hay vías de acceso. Dicen invertir esos impuestos, pero ¿en qué? En la última fiesta o en las nuevas camionetas de la Alcaldía. Realmente no estamos viendo inversión para cultura, para educación, es cierto, la educación se ha convertido en una transacción electoral: ‘yo te doy un voto y tú me das un cupo escolar’”.